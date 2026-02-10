迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

迎接馬年到來，台中市政府今天公布，市長盧秀燕17日（大年初一）將走訪大里、西屯、潭子及龍井等地4間宮廟，發送馬年新春賀歲小紅包，歡迎市民前來宮廟走春、領紅包討吉利。

春節有9天連假，台中市民政局長吳世瑋表示，盧秀燕過去於春節期間走訪宮廟發送小紅包，年年吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程，今年大年初一將連跑4間宮廟發送小紅包。

吳世瑋說明，盧秀燕預計17日上午8時前往大里區七將軍廟、9時至西屯區永安宮、10時到潭子區潭水亭，最後一站於11時20分抵達龍井區龍泉岩，歡迎市民一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利。

吳世瑋表示，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前，展開後紅包內則貼有新台幣10元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞，祝願市民新的一年事業、財運與生活都能順利進帳、好運連連。