影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議；縣議員則要求縣府修正現行取水口管制原則，縣府表示將邀相關局處重新審視再行研議。
允捷事業公司申請在埔里麒麟里興建占地24.62公頃的廢棄物掩埋場，掩埋量高達245萬立方公尺，而因場只位居南港溪及其支流上游，是埔里自來水與農業灌溉重要水源頭，地方強烈反彈，為此成立「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」。
反掩埋場大聯盟今前往當地愛蘭橋快閃抗議，50多位民眾分站愛蘭橋兩側，高呼口號並高舉反對設掩埋場標牌、拉白布條，表達堅決反對立場，鎮長廖志城、議員陳宜君及多名里長、社區理事長到場力挺，不少路過民眾也開窗比讚支持。
此外，該掩埋場場址雖符合南投縣現行取水口上游距離1公里以上管制規定，但距當地淨水廠取水口也僅1.4公里，縣議員陳宜君、蘇昱誠等認為該原則已施行逾28年，未依近年地形環境、極端氣候、降雨強度等變化，要求縣府檢討修正。
縣議員陳宜君表示，南投縣多為山坡地，近年極端氣候加劇，風雨災害已不同以往，傳統固定距離基準已無法準確反映現今水源汙染風險，縣府應導入河川流速等、坡降等科學指標，重新檢視該取水口管制原則，以符合現代公共安全標準。
縣府表示，南投縣現行取水口上游一定距離（1公里）之管制原則自1998年訂定，由於涉及自來水法、飲用水水質管理條例等法規，將針對議員建議邀集環保局、工務處等相關局處重新審視該管制原則，後續再行研議討論是否修正。
