快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟

有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議；縣議員則要求縣府修正現行取水口管制原則，縣府表示將邀相關局處重新審視再行研議。

允捷事業公司申請在埔里麒麟里興建占地24.62公頃的廢棄物掩埋場，掩埋量高達245萬立方公尺，而因場只位居南港溪及其支流上游，是埔里自來水與農業灌溉重要水源頭，地方強烈反彈，為此成立「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」。

反掩埋場大聯盟今前往當地愛蘭橋快閃抗議，50多位民眾分站愛蘭橋兩側，高呼口號並高舉反對設掩埋場標牌、拉白布條，表達堅決反對立場，鎮長廖志城、議員陳宜君及多名里長、社區理事長到場力挺，不少路過民眾也開窗比讚支持。

此外，該掩埋場場址雖符合南投縣現行取水口上游距離1公里以上管制規定，但距當地淨水廠取水口也僅1.4公里，縣議員陳宜君、蘇昱誠等認為該原則已施行逾28年，未依近年地形環境、極端氣候、降雨強度等變化，要求縣府檢討修正。

縣議員陳宜君表示，南投縣多為山坡地，近年極端氣候加劇，風雨災害已不同以往，傳統固定距離基準已無法準確反映現今水源汙染風險，縣府應導入河川流速等、坡降等科學指標，重新檢視該取水口管制原則，以符合現代公共安全標準。

縣府表示，南投縣現行取水口上游一定距離（1公里）之管制原則自1998年訂定，由於涉及自來水法、飲用水水質管理條例等法規，將針對議員建議邀集環保局、工務處等相關局處重新審視該管制原則，後續再行研議討論是否修正。

有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟
有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛蘭橋頭快閃抗議。圖／反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟

南投縣 議員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

不排富！南投長輩4月起免繳健保費 逾10萬人受惠

名間鄉長喊話環境部「硬起來」 彭啓明：南投垃圾減量應再加強

相關新聞

迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

迎接馬年到來，台中市政府今天公布，市長盧秀燕17日（大年初一）將走訪大里、西屯、潭子及龍井等地4間宮廟，發送馬年新春賀歲...

影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法

有民間環保業者擬在南投埔里興設廢棄物掩埋場，因在南港溪上游，距淨水廠取水口僅1.4公里，恐汙染水源，地方反彈，今在當地愛...

砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索...

彰化基層農會有「食」力 開發商品甚至自建工廠生產

春節禮品是各家生活與食品的廠商必爭市場，彰化縣多家基層農會推出自創品牌產品，二林鎮農會不但有特色產品還有自營食品工廠，生...

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整...

日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。