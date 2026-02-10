台中市家用廚餘機補助 首批100筆完成撥付

台中市政府今年起補助市民購買家用廚餘機，每戶最高補助5000元，市府公布，首批共100筆補助款今天撥付完成，已匯入申請人所提供的指定帳戶。

台中市政府今年推出家用廚餘機補助計畫，設籍台中市民於1月1日後購買符合規定的廚餘機，每戶最高補助新台幣5000元，補助名額1萬台，需透過「台中通APP」線上申請，額滿為止。

台中市經濟發展局表示，首批共100筆補助款已於10日撥付完成，款項已匯入申請人所提供的指定帳戶。提醒凡於1月3日前提出申請且資料審核通過的市民，近期請留意是否收到撥款通知訊息，並確認帳戶是否已入帳。

經發局說明，首批案件能順利完成撥款，主要因申請資料填報正確、文件與照片齊備，並順利通過兩階段查驗機制。包含申請文件與匯款帳戶資訊完整無誤，且確實上傳清楚的機身正面全景照片及機身標籤貼紙照片，讓審查人員能迅速比對機型與機號，加快審核與撥款作業流程。

經發局提醒，補助款撥付後，市府仍將定期追蹤發票有效性並辦理實地查核。申請民眾切勿於領取補助後轉賣或退貨，如經查有虛報、浮報、事後退貨等情事，將依法撤銷補助並追繳款項，情節重大者恐涉及相關法律責任，請市民務必配合規定辦理。

經發局指出，目前已動員行政人力加速後續案件審查，在秉持核實審查原則下，將持續完成符合資格案件的撥款作業。提醒申請人近期留意電子郵件與通知訊息，若已收到撥款通知，請同步確認補助款是否成功入帳。