台中市家用廚餘機補助 首批100筆完成撥付

中央社／ 台中10日電

台中市政府今年起補助市民購買家用廚餘機，每戶最高補助5000元，市府公布，首批共100筆補助款今天撥付完成，已匯入申請人所提供的指定帳戶

台中市政府今年推出家用廚餘機補助計畫，設籍台中市民於1月1日後購買符合規定的廚餘機，每戶最高補助新台幣5000元，補助名額1萬台，需透過「台中通APP」線上申請，額滿為止。

台中市經濟發展局表示，首批共100筆補助款已於10日撥付完成，款項已匯入申請人所提供的指定帳戶。提醒凡於1月3日前提出申請且資料審核通過的市民，近期請留意是否收到撥款通知訊息，並確認帳戶是否已入帳。

經發局說明，首批案件能順利完成撥款，主要因申請資料填報正確、文件與照片齊備，並順利通過兩階段查驗機制。包含申請文件與匯款帳戶資訊完整無誤，且確實上傳清楚的機身正面全景照片及機身標籤貼紙照片，讓審查人員能迅速比對機型與機號，加快審核與撥款作業流程。

經發局提醒，補助款撥付後，市府仍將定期追蹤發票有效性並辦理實地查核。申請民眾切勿於領取補助後轉賣或退貨，如經查有虛報、浮報、事後退貨等情事，將依法撤銷補助並追繳款項，情節重大者恐涉及相關法律責任，請市民務必配合規定辦理。

經發局指出，目前已動員行政人力加速後續案件審查，在秉持核實審查原則下，將持續完成符合資格案件的撥款作業。提醒申請人近期留意電子郵件與通知訊息，若已收到撥款通知，請同步確認補助款是否成功入帳。

廚餘機 帳戶 台中市
砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索...

彰化基層農會有「食」力 開發商品甚至自建工廠生產

春節禮品是各家生活與食品的廠商必爭市場，彰化縣多家基層農會推出自創品牌產品，二林鎮農會不但有特色產品還有自營食品工廠，生...

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整...

日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交...

豐原廟東復興商圈春節交通安全疏導 有管制措施

農曆春節假期於2月14日至2月22日，為配合115年加強重要節日安全維護工作，台中市警局豐原分局將在廟東復興商圈前中正路...

憂水汙染 彰化蓋掩埋場遇阻

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府昨舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄...

