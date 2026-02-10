快訊

砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。設計圖／縣府提供
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工，預定年底前完工。目前全縣已有16座共融式特色公園，今年陸續有5座動工。

縣長王惠美指出，福興鄉大興國小旁的「飛行探索樂園」用地約4千平方公尺，工程經費2800萬元，融入飛機及砲塔意象，規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，結合飛行滑場，提供具攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯的多元遊戲體驗，並整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境，希望孩子走出戶外，在大自然環境中快樂成長。

王惠美說，「飛行探索樂園」也融入在地防空塔的歷史與文化，將新建一座多功能的飛機造型遊具，規劃有飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊遙遙樂遊具，同時建置飛行哨所解說亭及林間體健區等休憩體健設施，未來由公所及社區認養，遊戲場的對面，也將新建外埔社區活動中心，未來將能成為提供孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融的遊憩場域。

縣府城市暨觀光發展處表示，福興鄉外埔村、番婆村轄內有「原彰化飛行場防空塔」的歷史建築，縣府以「飛行探索樂園」為主題，打造具特色的共融遊戲場及休憩場域。縣府近年積極推動「一鄉鎮一特色公園」，至今已完成超過16座共融式特色公園，今年陸續在竹塘、福興、溪州、埔心及大城動工興建。

縣議員涂淑媚及福興鄉長蔣煙燈均期待這座融合在地飛行場的文化意象，能如期如質完工，早日讓鄉親們一起使用。

彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影
彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工。記者劉明岩／攝影

