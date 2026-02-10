砲塔、飛機化身遊具 彰化福興「飛行探索樂園」年底完工

彰化縣福興鄉大興國小旁的縣有地，縣府計畫打造為共融式自然遊戲場，融合地方原有飛行場、防空塔及砲塔等歷史建築，以「飛行探索樂園」做為規畫主題，今天由縣長王惠美主持動工，預定年底前完工。目前全縣已有16座共融式特色公園，今年陸續有5座動工。

縣長王惠美指出，福興鄉大興國小旁的「飛行探索樂園」用地約4千平方公尺，工程經費2800萬元，融入飛機及砲塔意象，規劃一座雙層「砲台遊戲塔」，結合飛行滑場，提供具攀爬、遠眺、射擊及溜滑梯的多元遊戲體驗，並整合校園通學廊道及戶外生態教學需求，保留獨角仙、鳳頭蒼鷹等生態喬木，提供孩子豐富的探索環境，希望孩子走出戶外，在大自然環境中快樂成長。

王惠美說，「飛行探索樂園」也融入在地防空塔的歷史與文化，將新建一座多功能的飛機造型遊具，規劃有飛行鞦韆、訓練跳床、極速旋轉盤及童萌小隊遙遙樂遊具，同時建置飛行哨所解說亭及林間體健區等休憩體健設施，未來由公所及社區認養，遊戲場的對面，也將新建外埔社區活動中心，未來將能成為提供孩童遊憩、鄉親運動休閒及與環境共融的遊憩場域。

縣府城市暨觀光發展處表示，福興鄉外埔村、番婆村轄內有「原彰化飛行場防空塔」的歷史建築，縣府以「飛行探索樂園」為主題，打造具特色的共融遊戲場及休憩場域。縣府近年積極推動「一鄉鎮一特色公園」，至今已完成超過16座共融式特色公園，今年陸續在竹塘、福興、溪州、埔心及大城動工興建。