彰化基層農會有「食」力 開發商品甚至自建工廠生產

春節禮品是各家生活與食品的廠商必爭市場，彰化縣多家基層農會推出自創品牌產品，二林鎮農會不但有特色產品還有自營食品工廠，生產紅薏仁和蕎麥的雪花片；竹塘鄉農會主打米食，與食品廠商合作開發多種添加竹塘香米米粉的食品；溪湖鎮農會今年主打葡萄口味零食，強調溪湖盛產葡萄。

彰化縣號稱台灣米倉，白米產量跟雲林縣在伯仲之間，因此彰化縣基層農會自有產品都以稻米為主，包括沒「金雞母」信用部的彰化縣農會有田中碾米廠，自創品牌「彰農米」。希望在白米商品以外拓展財源的基層農會挖空心思，各推具代表性的產品。

二林鎮農會與農民契作紅薏仁、蕎麥，20年前興建工廠製作這兩種農作物的雪花片，為建立聲譽和維持品質工廠取得ISO22000認證，進而配合上班族沖泡方便製造蕎麥紅薏仁隨身包，之後委外食品廠商開發蕎麥薏仁水果脆片、養生、干貝蕎麥等產品，最新的是手工日曬蕎麥麵線，但最暢銷仍是「基本款」的雪花片。

竹塘鄉農會向來以竹塘米對外比賽屢獲冠軍自豪，除了稻米產品，與食品廠商合作開發白米米粉摻小麥粉、牛乳等食材製作的西式甜點、餐包及乳酪，也有新開發試賣中的米麵條，眾多自創品牌商品讓竹塘鄉農會興建伴手禮「歐米雅給」館展售，是縣內少數有自家產品專館的農會。