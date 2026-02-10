快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

聽新聞
0:00 / 0:00

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置，警方會同南投市公所強制清除。圖／警方提供
南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置，警方會同南投市公所強制清除。圖／警方提供

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整治專案，針對長期占用道路與人行道的雜物、車輛加強取締與清除，環保局也同步出手，宣示還路於民、行人優先。

近期有民眾反映，南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置，占用道路空間，造成通行不便，也影響市容。中興警分局接獲投書後，分局長梁献堂指示業務單位規劃專案行動，會同南投市公所針對道路障礙加強清理與取締。

警方指出，隨著南投市街道景觀再造完成，人行道鋪面重新整理，改善過去因路樹樹根拱起造成的破裂問題，但仍有部分民眾將機車、腳踏車甚至電器用品停放或堆置在人行道，影響行人通行權益。

也有單車騎士因擔心腳踏車失竊，竟以鐵鍊將單車鎖在行道樹上，不僅破壞景觀，也影響路樹生長，更增加行人通行風險。警方表示，這類行為已屬妨害交通安全，將依法剪斷鐵鍊查扣單車，並公告1個月，逾期未領回，將依道路交通管理處罰條例視為廢棄物銷毀清除。

南投縣警局強調，人行道屬行人專用空間，未設置自行車與行人共道或自行車專用道前，自行車不得騎乘或停放於人行道；斑馬線亦為行人專用，任何車輛均不得行駛，呼籲民眾切勿貪圖方便而違規受罰。

南投縣環保局也表示，近日清查市區閒置空地與周邊環境時，發現部分人行道遭放置攤架、二手冰箱、冷氣機等雜物，影響市容與公共安全，後續將加強清理與取締，還給行人安全、乾淨的通行空間。

南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置。圖／
南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置。圖／
南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置。圖／警方提供
南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置。圖／警方提供
南投市內興里南新路341巷口雜物清除後，恢復整潔面貌。圖／警方提供
南投市內興里南新路341巷口雜物清除後，恢復整潔面貌。圖／警方提供

人行道 南投縣 行人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冰箱塞滿滿危險！營養師示警：低於7°C可能出問題 囤年菜前必做1事

衣索比亞最大風電專案投產 供應商是德陽東方風電

影／呼籲拒建名間焚化爐 名間鄉長：南投縣府欺負名間人

名間鄉長喊話環境部「硬起來」 彭啓明：南投垃圾減量應再加強

相關新聞

豐原廟東復興商圈春節交通安全疏導 有管制措施

農曆春節假期於2月14日至2月22日，為配合115年加強重要節日安全維護工作，台中市警局豐原分局將在廟東復興商圈前中正路...

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整...

日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交...

憂水汙染 彰化蓋掩埋場遇阻

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府昨舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄...

南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日...

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。