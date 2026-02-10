攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整治專案，針對長期占用道路與人行道的雜物、車輛加強取締與清除，環保局也同步出手，宣示還路於民、行人優先。

近期有民眾反映，南投市內興里南新路341巷口一帶，長期遭雜物堆置，占用道路空間，造成通行不便，也影響市容。中興警分局接獲投書後，分局長梁献堂指示業務單位規劃專案行動，會同南投市公所針對道路障礙加強清理與取締。

警方指出，隨著南投市街道景觀再造完成，人行道鋪面重新整理，改善過去因路樹樹根拱起造成的破裂問題，但仍有部分民眾將機車、腳踏車甚至電器用品停放或堆置在人行道，影響行人通行權益。

也有單車騎士因擔心腳踏車失竊，竟以鐵鍊將單車鎖在行道樹上，不僅破壞景觀，也影響路樹生長，更增加行人通行風險。警方表示，這類行為已屬妨害交通安全，將依法剪斷鐵鍊查扣單車，並公告1個月，逾期未領回，將依道路交通管理處罰條例視為廢棄物銷毀清除。

南投縣警局強調，人行道屬行人專用空間，未設置自行車與行人共道或自行車專用道前，自行車不得騎乘或停放於人行道；斑馬線亦為行人專用，任何車輛均不得行駛，呼籲民眾切勿貪圖方便而違規受罰。