日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
春節到集集鎮單車旅遊，還可和集集線列車共同穿越綠色隧道。圖／日管處提供
春節到集集鎮單車旅遊，還可和集集線列車共同穿越綠色隧道。圖／日管處提供

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交通管制、替代動線到分流行程，教遊客如何避開壅塞、玩得更輕鬆。

日管處指出，春節期間水社、伊達邵、向山等核心景區，每天上午10時至下午4時最易出現壅塞，建議遊客出發前先做好交通規畫，避免尖峰時段進入環潭區。管理處並提出「智慧查詢、南進南出、避開核心」三大秘訣，作為春節暢遊日月潭的關鍵。

在交通疏導上，台21線九龍口至水社壩路段嚴禁路邊停車，警方將加強取締違停，確保道路順暢；伊達邵與水社商圈多條街道規畫為行人徒步區，降低人車衝突風險。遊客可多利用伊達邵中正路立體停車場、水社中興停車場等大型停車空間，再轉乘台灣好行環潭線、船舶或纜車進入景區。

針對最容易塞車的國道6號愛蘭交流道與九龍口路段，日管處建議中南部遊客改採「南進南出」動線，從國道3號竹山或名間交流道轉台16線，先遊集集、水里、車埕等地，再視車流狀況進入日月潭周邊，有效避開主要車潮。

除了交通對策，日管處也主打「轉個彎就不塞」的旅遊分流策略，推薦多條輕旅行路線，包括雙龍七彩吊橋、地利部落的原鄉文化體驗，集集、水里、車埕的鐵道懷舊行程，或頭社活盆地生態體驗、埔里虎頭山俯瞰景觀，讓遊客避開核心區，也能感受日月潭周邊魅力。

日管處提醒，春節期間可善用警廣、CMS電子看板與「日月潭觀光旅遊網」即時查詢路況與停車資訊，彈性調整行程，就能從車陣中脫困，安心享受日月潭的春節假期。

信義鄉丹大部落高約5公尺的巨大木雕裝置藝術「守護山林的耆老」，是日月潭周邊熱門景點。圖／日管處提供
信義鄉丹大部落高約5公尺的巨大木雕裝置藝術「守護山林的耆老」，是日月潭周邊熱門景點。圖／日管處提供
魚池鄉頭社活盆地的「水圳獨木舟」體驗，遊客可以划船穿梭在平緩的水道間，欣賞田園美景。圖／日管處提供
魚池鄉頭社活盆地的「水圳獨木舟」體驗，遊客可以划船穿梭在平緩的水道間，欣賞田園美景。圖／日管處提供

日月潭 春節 行程
相關新聞

豐原廟東復興商圈春節交通安全疏導 有管制措施

農曆春節假期於2月14日至2月22日，為配合115年加強重要節日安全維護工作，台中市警局豐原分局將在廟東復興商圈前中正路...

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

南投市完成街道景觀再造後，部分路段卻出現雜物與車輛占用人行道情形，影響市容與行人安全。中興警分局聯合南投市公所啟動道路整...

日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交...

憂水汙染 彰化蓋掩埋場遇阻

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府昨舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄...

南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日...

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層...

