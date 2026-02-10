日月潭春節連假湧人潮 遊客越多越要繞路走、三招擺脫車陣

春節連假是日月潭最熱門旅遊時段，櫻花季疊加假期，人潮、車潮同步湧現。日月潭國家風景區管理處今年端出一套「脫困攻略」，從交通管制、替代動線到分流行程，教遊客如何避開壅塞、玩得更輕鬆。

日管處指出，春節期間水社、伊達邵、向山等核心景區，每天上午10時至下午4時最易出現壅塞，建議遊客出發前先做好交通規畫，避免尖峰時段進入環潭區。管理處並提出「智慧查詢、南進南出、避開核心」三大秘訣，作為春節暢遊日月潭的關鍵。

在交通疏導上，台21線九龍口至水社壩路段嚴禁路邊停車，警方將加強取締違停，確保道路順暢；伊達邵與水社商圈多條街道規畫為行人徒步區，降低人車衝突風險。遊客可多利用伊達邵中正路立體停車場、水社中興停車場等大型停車空間，再轉乘台灣好行環潭線、船舶或纜車進入景區。

針對最容易塞車的國道6號愛蘭交流道與九龍口路段，日管處建議中南部遊客改採「南進南出」動線，從國道3號竹山或名間交流道轉台16線，先遊集集、水里、車埕等地，再視車流狀況進入日月潭周邊，有效避開主要車潮。

除了交通對策，日管處也主打「轉個彎就不塞」的旅遊分流策略，推薦多條輕旅行路線，包括雙龍七彩吊橋、地利部落的原鄉文化體驗，集集、水里、車埕的鐵道懷舊行程，或頭社活盆地生態體驗、埔里虎頭山俯瞰景觀，讓遊客避開核心區，也能感受日月潭周邊魅力。