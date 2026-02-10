台中實習醫學生拍手術室照發限動 恐涉法可罰25萬

快訊

中央社／ 台中10日電

台中有實習醫學生拍攝手術室畫面，並發在Instagram限時動態。台中衛生局啟動調查，院方責成醫教部、醫學系處理與輔導。該行為恐涉違反醫療法，最重可處新台幣25萬元罰緩。

網路社群流傳一張手術室照片，畫面為醫護進行達文西手術。台中市衛生局接獲訊息後，啟動行政調查程序，今天透過文字稿表示，初步了解，涉案人員為中山醫學大學醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局指出，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反醫療法規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏；違者將依同法規定，可處5萬元至25萬元罰鍰。後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。

校方透過文字稿表示，學生於進入臨床實習前皆已完成相關規範與病人隱私教育，並依規定簽署保密協定。獲悉事件後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

衛生局 中山醫學大學 病人
×

