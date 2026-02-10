快訊

豐原廟東復興商圈春節交通安全疏導 有管制措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原廟東復興商圈春節期間安排交通安全疏導，有管制措施。圖／警方提供
農曆春節假期於2月14日至2月22日，為配合115年加強重要節日安全維護工作，台中市警局豐原分局將在廟東復興商圈前中正路，源豐路至博愛街路段擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車；有管制措施提醒民眾注意。

警方表示，除仁愛街及信義街缺口，沿線中正路281巷、忠孝街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，提升中正路車流通行效率，讓民眾能夠安心逛街，及至慈濟宮祈福參拜。

豐原分局長謝建國表示，為維護春節連假民眾交通安全及順暢，希望到廟東商圈逛街的民眾或到豐原慈濟宮參拜的香客都能盡興而歸；此次豐原警結合科技工具於中正路上空俯瞰車流，如發現有壅塞情形，將於第一時間派遣警力馬上疏導，中正路（博愛街至信義街）已建立行人徒步區域讓民眾過年逛街採買及參拜都能享有安全的人行通道，慢車道兩旁禁止違規停車、並排停車防止影響行人通行安全。

豐原廟東復興商圈春節期間安排交通安全疏導，有管制措施。圖／警方提供
