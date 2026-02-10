豐原廟東復興商圈春節交通安全疏導 有管制措施

農曆春節假期於2月14日至2月22日，為配合115年加強重要節日安全維護工作，台中市警局豐原分局將在廟東復興商圈前中正路，源豐路至博愛街路段擺設交通錐及連桿實施人車分道，期間管制路段兩側禁止臨時停車；有管制措施提醒民眾注意。

警方表示，除仁愛街及信義街缺口，沿線中正路281巷、忠孝街、中正路211巷、中正路129巷、和平街等路口實施缺口封閉，禁止車輛跨越及迴轉，提升中正路車流通行效率，讓民眾能夠安心逛街，及至慈濟宮祈福參拜。