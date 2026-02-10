中醫大市醫 39分鐘救回心梗患者

近日幾度氣溫驟降，心血管疾病進入高風險期。台中市立老人復健綜合醫院（中醫大市醫）急診團隊日前經外院緊急轉診一名急性前壁心肌梗塞女性患者，及時啟動急性心肌梗塞救護流程，患者到院後從檢傷、藥物處置到心導管介入，僅花卅九分鐘打通血管，遠優於國際標準的九十分鐘，成功搶救寶貴生命。

急診暨外傷中心主任施宏謀指出，急性心肌梗塞治療講求「快、準、整合」，市醫整合急診、心臟內外科、心導管室與加護病房，串聯消防到院前通報系統，第一時間啟動「心肌梗塞綠色通道」，病人一到院即可無縫銜接團隊治療。「每縮短一分鐘等待時間，就可能多救回一分心肌功能」，這次成功案例，展現市醫急症暨外傷中心團隊專業合作的成果。

市醫說明，當天接獲轉診後，急診醫師即同步請心臟內科醫師陳昶任協調ICU床位，並通知心導管團隊待命；檢傷與急救室迅速騰出急救床位並確認設備。患者到院後，急診團隊接力完成抽血、給藥、心臟超音波及心導管前準備，流程零延誤。

施宏謀強調，急症暨外傷中心聯合本案心血管中心，肩負心肌梗塞救治，也整合重大外傷、急性腦中風、敗血症與高齡急症照護，三百六十五日，全天候守護民眾生命安全。市醫透過品質追蹤與標準化流程，讓急救效率持續與國際接軌，未來持續強化中彰投區域醫療網絡，作為保護生命最即時、可靠的後盾。