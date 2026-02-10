憂水汙染 彰化蓋掩埋場遇阻

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府昨舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄物處理場的地點是水源頭，會影響在地農業與地下水和空氣品質，要求立即撤案，場面一度火爆。

自救會成員在彰化縣環保聯盟、多位縣議員、鄉代等陪同，在場內外拉白布條抗議，大批警力維護秩序，抗議場面一度激烈，民眾高喊「堅決反對開發案，抗爭到底」、「環評無效」。

自救會會長、大村鄉平和村村長賴居林說，雙倫事業廢棄物處理場將會影響到大村、花壇等鄉鎮地下水質，會影響空氣品質及在地產業，害死後代子孫，此案絕對不能過，才能給子孫乾淨飲水和好空氣。

賴居林說，這個處理場位置在卅、四十年前被盜挖砂石，現在又要回填事業廢棄物，難道以後不會有煤渣或醫療廢棄物進來嗎？他呼籲縣府和環評人士一定不能讓此案通過。

彰化縣議員李成濟說，八卦山脈是彰化平原的水源頭，彰化在地的葡萄和蔬菜供應全省，若農產受影響，受害的是全省民眾；水源受汙染，影響在地大村、花壇、員林、秀水等鄉鎮地下水質，在地民眾將受毒害，所以縣府不能為廠商護航。議員楊子賢、張欣倩質疑公聽會地點離開發案場太遠，在地民眾無法就近參與。

彰化大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案，昨舉行公聽會，自救會成員場外抗議，堅決反對設掩埋場，場面一度火爆。記者林宛諭／攝影 自救會指出，掩埋場位於彰化斷層附近，卵礫石地質不穩，易因地震或豪雨導致汙水滲漏與山崩，提高災害風險，且彰化縣的廢棄物去化量遠高於產生量，縣內沒有量能不足問題。彰化縣早已幫其他縣市處理廢棄物，此處無設置掩埋場的必要。

彰化環保局長江培根表示，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會為廣納民意，確保公眾參與完整性，二月廿三日前持續收集書面意見，江也收下自救會意見書。

江培根說，縣府會嚴格把關，要求開發單位須逐條羅列公聽會發言及徵詢期間的書面意見，逐一回應說明。他強調環保局無預設立場，會依程序審核；另「意見回應說明」納入環境影響評估審查報告，送環評委員會審查。