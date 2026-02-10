聽新聞
0:00 / 0:00

南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

聯合報／ 記者賴香珊范榮達／連線報導

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日後會讓環評會正常進行。苗栗縣苗栗市西山垃圾場動輒悶燒惹民怨，市公所預計下月起清除四千五百公噸暫置廢棄物，以利後續活化。

南投縣議員沈夙崢昨在議會質詢指出，全縣垃圾堆積嚴重有設焚化爐必要，但縣府選址名間後，未重視地方公所或自救會等陳情意見，二階環評範疇會議更出現評委傲慢指責民眾畫面，現場混亂，讓討論失焦，她建議撤換不適任評委，並請縣府重新審視選址的合理性。

縣議員吳棋楠也質疑，二階環評範疇會議有人詢問評委是否看過現場，但評委均無回應，兩年多來審查似乎都是紙上作業。議長何勝豐表示，縣府要蓋焚化爐，應盡量保持善意與民眾溝通。

環保局長李易書回應，評委皆現勘過廠址，選址後多次與公所溝通，及評估自救會陳情意見調整，例如焚化廠日處理量七百公噸被認為過多，為此下修到五百公噸。另二階環評範疇會有環團人士違規拿大聲公干擾會議，評委主席勸說好好溝通，但仍造成混亂，會檢討日後應讓會議正常進行。

另，苗栗市西山垃圾場近年暫置巨大廢棄物、廢家具，一年發生四、五次火警，前年七月間更是一燒六天半，居民不滿悶燒引發臭味難耐。市公所投入預算一千五百萬元最近決標，預計下個月起，分類清出四千五百公噸廢棄物送燒，另回收可利用物資，預計一五○個工作天完成。

苗栗縣環保局昨依促參法公告ＲＯＴ案，飛灰穩定化物去化場址列為選項之一，每年由環保局交付苗縣焚化爐產出八千公噸飛灰穩定化物，由ＲＯＴ廠商規畫去化方式，將是環境永續重要示範案。

南投 焚化爐 廢棄物 何勝豐 環評
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投焚化爐爭議繼續燒 議員要求撤換環評委員…縣府回應了

影／呼籲拒建名間焚化爐 名間鄉長：南投縣府欺負名間人

揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

相關新聞

憂水汙染 彰化蓋掩埋場遇阻

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，縣府昨舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組自救會抗議，認為廢棄...

南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日...

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層...

台中國際航線增至26條 2、3月起開日本熱門航線

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場積極國際航線，目前有26條，2到3月將開航台中至宮古島、東京、熊本及沖繩航線，強化台中...

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。盧秀燕表示，中區是全國面積最小的行政區，...

4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

台中市政府交通局在寒假與春節旅遊旺季，聯合警察局及監理機關，在各大車站、重要觀光景點與違規熱點加強取締非法營業白牌車。凡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。