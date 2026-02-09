中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層的現代化殯儀館。為確保重大公共工程品質並強化採購廉能與行政透明，市府今啟動機關採購廉政平台，結合司法機關與專家學者外部監督，導入風險控管機制，確保工程順利推動並保障各方合法權益。

台中市生命禮儀管理處說，第一期工程以五義停車場為主要施工範圍，並拆除局部禮廳，同時於館內另覓適當空地新建臨時禮廳，滿足治喪民眾需求。第二期則待新館完工啟用後，拆除既有殯儀館設施並進行外部環境整建，並透過廉政平台專屬網站的建置，

秘書長黃崇典主持啟動儀式時說，崇德殯儀館改建勢在必行，且施工期間仍須維持服務正常運作，工程難度高、預算規模龐大，並涉及民眾權益及多項程序。市府將透過廉政平台落實前置化、透明化、制度化管理，建立標準作業流程，強化採購及變更設計風險控管，並整合檢調、政風、工程單位及外部專家共同監督，確保品質與效率，期盼如期如質完工，打造現代化殯葬設施，展現廉政透明治理成果。

民政局長吳世瑋指出，崇德殯儀館改建工程規模龐大、工期長，施工期間勢必對館區動線及設施使用造成影響。為降低工程衝擊，市府透過廉政平台整合工程執行與服務管理資訊，主動公開施工進度、動線調整，以及禮廳、靈堂與停車空間等設施使用情形，提供即時且正確的資訊，有助提升工程管理透明度，並協助治喪家屬與殯葬業者提前因應調整，落實服務不中斷。