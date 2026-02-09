台中國際航線增至26條 2、3月起開日本熱門航線

台中國際機場國際航網圖，顯示台中建構涵蓋日本、韓國、東南亞及港澳地區共26條國際航線的航網。圖／市府觀旅局提供 台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場積極國際航線，目前有26條，2到3月將開航台中至宮古島、東京、熊本及沖繩航線，強化台中與日本主要城市的空中連結。

台灣人到日本的遊客人次，2025年預估總數將達673萬至676萬人次，再次刷新紀錄。

台中市觀旅局長陳美秀表示，2月將開航星宇航空「台中－宮古島」定期航線，提供前往沖繩離島的新選擇；3月接續開航星宇航空「台中－東京」、「台中－熊本」，以及台灣虎航「台中－沖繩」定期航線，進一步強化台中與日本主要城市的空中連結。

此外，隨著星宇航空將台中定位為重點營運基地，「台中－釜山」航線也將啟動，擴大台中與韓國市場的雙向交流。

觀旅局指出，除新航線陸續加入，既有航線運能持續增班。真航空已將「台中－仁川」增為每周14班；澳門航空「台中－澳門」除不定期加班外，預計於2026年夏季班表增為每周14班，顯示港澳市場需求穩定成長。

陳美秀說，目前台中已建構涵蓋日本、韓國、東南亞及港澳地區共26條國際航線的航網，有效縮短台中與各主要城市的距離，也為國際旅客來訪鋪設更便捷的空中通道，城市觀光量能同步升級。

配合航線擴展，台中多項重大建設與節慶活動亦陸續登場，強化城市吸引力。以「河川流向世界之海」為策展主軸、打造6大全台首創展區的「台中海洋館」，以及融合美術館與圖書館功能、成為知識與美學交匯場域的「台中綠美圖」，均為城市文化新地標；「2026中臺灣燈會」2月15日至3月3日（除夕休展）在中央公園舉行，帶動觀光人潮。

值得關注的是，2026年9月台中將主辦「第10屆TPO（全球旅遊振興機構）論壇」，預計吸引來自17個國家、約131個城市的國際代表來訪，實地體驗城市魅力，擴大台中在全球觀光版圖的影響力。