快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

台中國際航線增至26條 2、3月起開日本熱門航線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中國際機場國際航網圖，顯示台中建構涵蓋<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a>、韓國、東南亞及港澳地區共26條國際<a href='/search/tagging/2/航線' rel='航線' data-rel='/2/105570' class='tag'><strong>航線</strong></a>的航網。圖／市府觀旅局提供
台中國際機場國際航網圖，顯示台中建構涵蓋日本、韓國、東南亞及港澳地區共26條國際航線的航網。圖／市府觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場積極國際航線，目前有26條，2到3月將開航台中至宮古島、東京、熊本及沖繩航線，強化台中與日本主要城市的空中連結。

台灣人到日本的遊客人次，2025年預估總數將達673萬至676萬人次，再次刷新紀錄。

台中市觀旅局長陳美秀表示，2月將開航星宇航空「台中－宮古島」定期航線，提供前往沖繩離島的新選擇；3月接續開航星宇航空「台中－東京」、「台中－熊本」，以及台灣虎航「台中－沖繩」定期航線，進一步強化台中與日本主要城市的空中連結。

此外，隨著星宇航空將台中定位為重點營運基地，「台中－釜山」航線也將啟動，擴大台中與韓國市場的雙向交流。

觀旅局指出，除新航線陸續加入，既有航線運能持續增班。真航空已將「台中－仁川」增為每周14班；澳門航空「台中－澳門」除不定期加班外，預計於2026年夏季班表增為每周14班，顯示港澳市場需求穩定成長。

陳美秀說，目前台中已建構涵蓋日本、韓國、東南亞及港澳地區共26條國際航線的航網，有效縮短台中與各主要城市的距離，也為國際旅客來訪鋪設更便捷的空中通道，城市觀光量能同步升級。

配合航線擴展，台中多項重大建設與節慶活動亦陸續登場，強化城市吸引力。以「河川流向世界之海」為策展主軸、打造6大全台首創展區的「台中海洋館」，以及融合美術館與圖書館功能、成為知識與美學交匯場域的「台中綠美圖」，均為城市文化新地標；「2026中臺灣燈會」2月15日至3月3日（除夕休展）在中央公園舉行，帶動觀光人潮。

值得關注的是，2026年9月台中將主辦「第10屆TPO（全球旅遊振興機構）論壇」，預計吸引來自17個國家、約131個城市的國際代表來訪，實地體驗城市魅力，擴大台中在全球觀光版圖的影響力。

航線 日本 沖繩
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨提效法日本重選？陳冠廷斥政治操作：連憲政體制都搞不清

日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

名字有「姆」、「明」看這裡 中台灣燈會百名幸運兒抽限量周邊

相關新聞

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層...

台中國際航線增至26條 2、3月起開日本熱門航線

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場積極國際航線，目前有26條，2到3月將開航台中至宮古島、東京、熊本及沖繩航線，強化台中...

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。盧秀燕表示，中區是全國面積最小的行政區，...

4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

台中市政府交通局在寒假與春節旅遊旺季，聯合警察局及監理機關，在各大車站、重要觀光景點與違規熱點加強取締非法營業白牌車。凡...

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車首次因「輻射值超標」遭退運。核能安全委員會表示，輻射異常來自於廢棄紙尿布，研判為...

影／憂汙染水源頭…彰化大村事廢處理場二階環評 居民拉白布條要求撤案

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，今天下午舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組成自救會抗議，認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。