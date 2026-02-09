4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府在旅遊旺季，加強稽查白牌車，如查獲屬實最高罰鍰10萬元。圖／台中市交通局提供
台中市政府交通局在寒假與春節旅遊旺季，聯合警察局及監理機關，在各大車站、重要觀光景點與違規熱點加強取締非法營業白牌車。凡查證屬實，將依公路法及汽車運輸業管理規則等規定裁罰，最低處10萬元罰鍰；連續違規者，最重可吊銷駕照、行照及牌照，以遏止違法載客行為。

中市府統計，自2021年至2025年12月底止，共舉發45件，裁罰金額累計達454萬元。

交通局長葉昭甫表示，依公路法第77條規定，未經核准經營汽車運輸業者，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰；違規營業車輛牌照及駕駛人駕照，得吊扣4個月至1年或直接吊銷，駕照遭吊銷者2年內不得再請領或報考。

交通局指出，寒假期間民眾出遊、返鄉及商務活動頻繁，加上春節將至，來台中觀光旅客增加，呼籲民眾搭乘計程車時務必選擇車身為「白底紅字」車牌的合法車輛，不論黃色計程車或多元化計程車，均可由車牌辨識，確保自身權益。

葉昭甫強調，白牌車屬自用小客車，未依法投保乘客責任險，一旦發生事故，乘客恐難以獲得保障；合法計程車均依規定投保，若發生消費爭議，也可透過政府機制申訴處理。

計程車 駕照 寒假
