盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天出席中區親子館開幕典禮。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。盧秀燕表示，中區是全國面積最小的行政區，興建親子館困難，土地面積僅有0.88平方公里，市府透過興建停車場將空間「立體化」，成功打造中區最大且最新的公共據點。

盧秀燕今天出席中區親子館開幕典禮，她說，過去在中區及西區等舊城區都沒有親子館，中區親子館落成啟用，是給舊城區最好的新年禮物，館內設備齊全，根據0到6歲的學齡前兒童需求設計，具有親子互動功能，大人、小孩進館遊玩不需費用，玩具都會清洗消毒，並可免費借用，省錢又環保。

盧秀燕表示，她上任至今，已將台中市親子館從4間增加至21間，連全國海拔最高的和平區都有親子館，因此市府整體施政滿意度已破7成，尤其在育兒福利、公托公幼、親子館及生育津貼等項目，滿意度高達68.3%。

社會局指出，中區親子館2024年取得用地及經費、2025年開工，年底完工，室內坪數約 67坪、鄰近第二市場，並設置超過1000格的機車及汽車停車格。館內可容納22組親子，提供入館遊戲、親子教育、兒童發展篩檢、親子教育課程、教玩具借閱等服務，開館時間為周二至周日、上午9時至下午5時，入館方式可採網路登錄會員預約，或現場排隊入館。

社會局表示，中區親子館規劃三大主題遊戲區，包含靜態區「暖暖創意基地」、動態區「能量發電廠」，以及寶寶專屬的「小太陽萌芽區」；課程結合在地特色，規劃太陽餅烘焙、在地文化舊城巡禮集點活動等，讓孩子在生活中學習，了解中區文化。

台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。記者余采瀅／攝影

親子教育 盧秀燕
