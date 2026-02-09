快訊

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核安會表示，經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177），研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物。圖／埔里鎮公所提供
核安會表示，經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177），研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車首次因「輻射值超標」遭退運。核能安全委員會表示，輻射異常來自於廢棄紙尿布，研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物，目前清潔隊已將輻射異常紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，民眾無須擔心。

核安會表示，昨天得知消息後，便立即聯繫南投縣埔里鎮清潔隊，並於今日派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往垃圾暫存場。經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177），研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物。

核安會指出，目前清潔隊已將輻射異常的紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，故不會對大眾造成健康影響。

核安會補充說明，醫療上利用鎦-177具有低能量貝他粒子及短半衰期特性，作為核子醫學治療藥物，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，核安會要求醫院應參考國際上核醫藥物治療病患的出院管理方式，待符合規定後才可出院，以保障家人及民眾之輻射安全。

核安會表示，未來會強化對醫院的輻射安全宣導，要求醫院加強對病患治療回家後的輻射防護衛教，提醒病患應妥善管理回家後所產生之廢棄物，以確保輻射安全。

輻射 病患 廢棄物
相關新聞

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

台中市崇德殯儀館服務市民57年，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規畫原地改建為地上6層、地下4層...

台中國際航線增至26條 2、3月起開日本熱門航線

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場積極國際航線，目前有26條，2到3月將開航台中至宮古島、東京、熊本及沖繩航線，強化台中...

盧秀燕拚區區有親子館！全台最小行政區「中區」親子館開幕

台中市長盧秀燕喊出「區區親子館」政策，今天中區親子館開幕，是全市第21間親子館。盧秀燕表示，中區是全國面積最小的行政區，...

4年查獲白牌車45件 中市府：查獲最高罰10萬最重吊照

台中市政府交通局在寒假與春節旅遊旺季，聯合警察局及監理機關，在各大車站、重要觀光景點與違規熱點加強取締非法營業白牌車。凡...

南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車首次因「輻射值超標」遭退運。核能安全委員會表示，輻射異常來自於廢棄紙尿布，研判為...

影／憂汙染水源頭…彰化大村事廢處理場二階環評 居民拉白布條要求撤案

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，今天下午舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組成自救會抗議，認為...

