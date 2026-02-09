南投垃圾首次因輻射值超標被退運 核安會：來自輻射異常紙尿布

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車首次因「輻射值超標」遭退運。核能安全委員會表示，輻射異常來自於廢棄紙尿布，研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物，目前清潔隊已將輻射異常紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，民眾無須擔心。

核安會表示，昨天得知消息後，便立即聯繫南投縣埔里鎮清潔隊，並於今日派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往垃圾暫存場。經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，進一步使用核種分析儀器測得核種為鎦-177（Lu-177），研判為於醫院進行核子醫學治療的病患回家後產生廢棄物。

核安會指出，目前清潔隊已將輻射異常的紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，故不會對大眾造成健康影響。

核安會補充說明，醫療上利用鎦-177具有低能量貝他粒子及短半衰期特性，作為核子醫學治療藥物，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，核安會要求醫院應參考國際上核醫藥物治療病患的出院管理方式，待符合規定後才可出院，以保障家人及民眾之輻射安全。

核安會表示，未來會強化對醫院的輻射安全宣導，要求醫院加強對病患治療回家後的輻射防護衛教，提醒病患應妥善管理回家後所產生之廢棄物，以確保輻射安全。