中市府稽查天津街年貨大街 抽核74家攤商

中央社／ 台中9日電

農曆春節將到來，台中市天津路年貨大街6日起登場，台中市政府今天前往辦理聯合稽查，共抽核74家攤商，其中52家食品攤商都符合規定，22家雜貨攤商中4家標示不符。

天津路年貨大街從6日到15日在台中市北區天津路二段封街舉辦，有網友在網路平台發文被糖果餅乾價格嚇了一跳，買了一袋糖果餅乾就要720元，不少網友在貼文下留言，買過小小一袋就要600多元。

台中市政府法制局消保官、經濟發展局、衛生局、環境保護局、消防局及警察局等機關，會同經濟部標準檢驗局及行政院消保處與衛福部食藥署，於今天前往天津路年貨大街辦理聯合稽查，分別就攤商販售的商品標示、食品安全、環境清潔、消防安全、及磅秤精準度等項目進行查核。

法制局說明，今天共抽核食品攤商52家及雜貨攤商22家，其中52家攤商銷售的食品包裝及標示均符合規定；另22家雜貨攤商中有4家未標示產地及廠商資訊，經濟發展局已當場要求攤商改正。

至於攤商磅秤，法制局表示，由經濟部標準檢驗局檢查33台，全數合格；還有年貨大街活動現場滅火器及瓦斯鋼瓶等，亦皆符合規定。

法制局在稽查時也發現，有少數未經許可擅自設攤的臨時攤位，已由警察局依法裁罰。為維護消費權益，呼籲消費者認明有標示攤位編號的攤商，勿向賣家不明的臨時攤位購買商品，以避免日後發生消費爭議時因找不到賣家而無法處理。

法制局提醒，在年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，消費者務必留意價格標示的透明度與準確性。攤商也須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，以避免因單位認知落差引發消費糾紛。

攤商 年貨大街 經濟發展
相關新聞

影／憂汙染水源頭…彰化大村事廢處理場二階環評 居民拉白布條要求撤案

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，今天下午舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組成自救會抗議，認為...

南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車竟因「輻射值超標」遭退運，前所未見，令清潔隊傻眼。為揪出輻射超標原因，今以輻射偵...

1袋零食720元？台中年貨大街挨批「太盤」 中市府提醒留意「這細節」

農曆過年逼近，許多人會到年貨大街採買零食。一名網友發文，指去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾要價720元...

彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

除夕跨年部分宮廟舉辦搶頭香，彰化縣王功福海宮舉辦發紅包，今年限量發送4千個百元新鈔紅包，大年初一到初五舉辦擲筊送金媽祖等...

不排富！南投長輩4月起免繳健保費 逾10萬人受惠

南投縣議會臨時會今通過追加減預算案，其中包含縣府將補助65歲以上長者健保費，會後縣長許淑華宣布今年4月起，南投縣65歲以...

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

為確保春節連假期間民眾就醫權益，健保署今年挹注約16億元獎勵費用，回饋春節期間提供醫療服務的醫事人員，同時鼓勵基層診所開...

