影／憂汙染水源頭…彰化大村事廢處理場二階環評 居民拉白布條要求撤案

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，今天下午舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組成自救會抗議，認為廢棄物處理場的地點是水源頭，會影響在地農業與地下水和空氣品質，要求雙倫掩埋場應立即撤案，場面一度火爆。

公聽會今天在大村鄉農特產業推廣中心舉行，自救會也在彰化縣環保聯盟、多位縣議員、鄉代等陪同下拉起白布條抗議，警方也動員大批警力維護秩序，抗議場面一度激烈，民眾高喊「堅決反對開發案，抗爭到底」、「環評無效」。

自救會會長、大村鄉平和村村長賴居林說，雙倫事業廢棄物處理場將會影響到大村、花壇等鄉鎮地下水質，也會影響空氣品質，和影響在地產業，會害死後代子孫，所以此案絕對不能過，才能給子孫乾淨飲水和好空氣。

賴居林說，這個處理場位置在30、40年前被盜挖砂石走，現在又要回填事業廢棄物，難道以後不會有煤渣或醫療廢棄物進來嗎?呼籲縣府和環評人士一定不能讓此案通過。

彰化縣議員李成濟說，八卦山脈是彰化平原水源頭，而彰化在地的葡萄和蔬菜供應全省，縣府不能為廠商護航，若農產受影響，受害的是全省民眾，水源頭若受汙染，影響的是在地大村、花壇、員林、秀水等鄉鎮地下水質，民眾將受毒害。

彰化縣議員楊子賢、張欣倩也質疑今天開公聽會的地點離開發案場太遠，無法讓在地民眾參與。陪同自救會抗議的還有前彰化縣議員賴澤民、陳秋蓉、前大村鄉長游盛、賴錫卿等人。

自救會也認為，掩埋場位於彰化斷層附近，卵礫石地質不穩，易因地震或豪雨導致污水滲漏與山崩，開發會大大提升災害風險，且彰化縣的廢棄物去化量遠高過於產生量，縣內沒有量能不足問題，更顯示彰化縣早已幫其他縣市處理廢棄物，此處並沒有設置掩埋場的合理性及必要性。

彰化環保局長江培根表示，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會將廣納民意，為確保公眾參與完整性，書面意見收集將持續受理到2月23日。江培根也當場收下賴居林的陳情書。