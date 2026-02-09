快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

從論斤秤兩到Horse成雙手作 中市文化場館年味滿滿

中央社／ 台中9日電

農曆春節即將到來，台中市文化局今天公布，各文化場館將在新春期間推出多場活動，從菜市場論斤秤兩到圍爐宴時的豐盛菜餚，再到遍地開花走春活動，讓大家感受滿滿年味。

過年期間免不了要論斤秤兩，無論是秤食材，還是秤體重，太平古農莊文物館推出「論斤秤兩」展覽，讓觀眾親自體驗「一桿秤仔」如何量測蔬菜重量、如何使用布尺量體裁衣，而站上巨大「磅秤」則是最受大小朋友歡迎的體驗，大家可以來秤秤自己斤兩。

台中市眷村文物館推出「麵蒔麥語」展，以「一粒麥」為起點，從眷村美食切入，用美食香氣，娓娓道來麵食的前世今生，勾起人們溫馨回憶；而館內「方正谷眷村味」餐館、柑仔店、男士理髮廳，彷彿走進民國50年代，巷弄裡流淌著唱機音樂、戶戶傳出飯香菜香，笑語交織的美好時刻。

台中民俗文物館2月10日起展出「食器有聲．台味有味」展覽，以古早飲食文化為核心，展出從古到今日常生活中最熟悉的食器器皿，以「吃飯傢伙」為引子，喚起觀眾對於聚餐、飲食的溫馨回憶。

霧峰林家宮保第園區大年初二熱鬧辦理跳加官活動，讓參觀者逛古蹟、接福氣；緊接著亞洲大學附屬美術館在大年初三、初四辦理「Horse成雙－新春手作體驗活動」，以最新展覽「眾生共命：宮島達男」特展為靈感發想，邀請大家挑選專屬幸運號碼，絹印出獨一無二提袋。

台中市文化局表示，年節前後各種特色活動，都具有滿滿年味，歡迎民眾走進文化館舍，闔家感受年節氛圍，在行旅歡笑中開啟新的一年，迎接精神豐沛、幸運滿滿的生活。

文物 眷村 台中市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TPBL／小年夜主場開戰 雲豹送球迷「發財金」

中市西屯中平路跨港尾子溪橋 現勘協調拚9月動工

神岡是知名餅店故鄉 中市春節前拉抬買氣為中台灣燈會暖身

金門迎新春假日花市登場 書法揮毫、公益市集添年味

相關新聞

影／憂汙染水源頭…彰化大村事廢處理場二階環評 居民拉白布條要求撤案

彰化縣大村鄉雙倫事業廢棄物處理場開發案進入二階環評，今天下午舉辦公聽會，受影響的大村鄉與花壇鄉等居民組成自救會抗議，認為...

南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車竟因「輻射值超標」遭退運，前所未見，令清潔隊傻眼。為揪出輻射超標原因，今以輻射偵...

1袋零食720元？台中年貨大街挨批「太盤」 中市府提醒留意「這細節」

農曆過年逼近，許多人會到年貨大街採買零食。一名網友發文，指去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾要價720元...

彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

除夕跨年部分宮廟舉辦搶頭香，彰化縣王功福海宮舉辦發紅包，今年限量發送4千個百元新鈔紅包，大年初一到初五舉辦擲筊送金媽祖等...

不排富！南投長輩4月起免繳健保費 逾10萬人受惠

南投縣議會臨時會今通過追加減預算案，其中包含縣府將補助65歲以上長者健保費，會後縣長許淑華宣布今年4月起，南投縣65歲以...

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

為確保春節連假期間民眾就醫權益，健保署今年挹注約16億元獎勵費用，回饋春節期間提供醫療服務的醫事人員，同時鼓勵基層診所開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。