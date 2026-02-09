南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供
核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車竟因「輻射超標」遭退運，前所未見，令清潔隊傻眼。為揪出輻射超標原因，今以輻射偵測器檢查遭退運垃圾，發現「元兇」竟是「大量紙尿布」，研判應是民眾接受化療後尿液殘留藥劑所致。

埔里清潔隊指出，每逢年節前後，垃圾常堆積如山，6日好不容易來了3輛轉運車，載走3大車垃圾，其中1車卻在進焚化爐前，被偵測出輻射值超標；今再外運7車又被退回1車，也是同樣原因，由於從未遇過輻射過量，隊員相當緊張。

為揪出輻射超標原因，埔里鎮公所原計畫使用輻射探測器來揪出「元兇」，但因無相關器材，退運當天只能作罷。核能安全委員會看到媒體報導後，為安民心，今天主動攜帶檢測儀器來協助公所，經檢測發現，「元兇」竟是「大量紙尿布」。

埔里鎮公所表示，經以手提式輻射偵測器進行檢查，結果在數大袋的廢棄紙尿布中，發現有輻射反應，由於清潔隊未收運醫療廢棄物，研判應是家戶民眾接受化學治療後，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。

埔里清潔隊也強調，經檢測，這些廢棄紙尿布其輻射量已非常低，不會影響人體健康，已告知隊部人員可以放心，民眾也能安心；而遭退運的垃圾，目前已將超標廢棄物挑出，其餘另外暫置，待輻射量確認合乎標準後，後續再排定外運去化。

核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供
核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供
核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供
核能安全委員會以手提式輻射偵測器檢查遭退運垃圾，在廢棄紙尿布中發現輻射反應。圖／埔里鎮公所提供

輻射 埔里 超標
