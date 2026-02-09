快訊

1袋零食720元？台中年貨大街挨批「太盤」 中市府提醒留意「這細節」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
一名網友去台中市天津路年貨大街買零食，一袋糖果餅乾就要720元。 圖／AI生成
一名網友去台中市天津路年貨大街買零食，一袋糖果餅乾就要720元。 圖／AI生成

農曆過年逼近，許多人會到年貨大街採買零食。一名網友發文，指去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾要價720元，釣出不少苦主抱怨價格太貴。台中市法制局提醒消費者，在年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，務必留意價格標示透明度與準確性。

一名網友在Threads發文，表示近期他去台中市天津路年貨大街採買，雖然早就知道當地年貨的價格很昂貴，實際去購買還是被金額嚇了一跳。他買了一袋糖果餅乾，結帳金額竟然高達720元，後來直接請店員幫他縮減成300元的份量，直呼「竟然真的這麼盤」。

此文一出，不少苦主也抱怨此地年貨價格過於昂貴，「我之前買糖果零食也嚇瘋，小小一袋600多元」、「記得第一次領了獎金，跟老婆也是拿了一袋，一千多元，兩人互看了一眼，跟店員說那不要了」、「被盤過一次再也不去了」、「我買過一小袋糖果500元，當下嚇到一個不知道該說不要了還是硬著頭皮付」、「盤子大街，根本不會去」。

法制局指出，在台中年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，消費者務必留意價格標示的透明度與準確性。根據消保法第4條規定，業者應提供消費者充分與正確資訊，攤商販售各式年節糖果等散裝食品時，均必須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，例如明確標示為「每100公克」或「每台斤」多少元，嚴禁僅標示數字而無計價基準，避免因單位認知落差，引發消費糾紛。

法制局表示，為了保障消費者權益，市府與商圈管理委員會在天津路等主要年貨大街均設有「公秤區」，建議消費者在選購秤重商品後，注意重量及總價，並可至現場公秤複驗重量，有差異時即時向店家及現場服務台反映。

法制局強調，若在逛街時發現攤商未依規定標價、計價單位含糊不清或有斤兩不實之嫌，應先行詢問確認，並可即時向現場服務台反映，以確保自身採買權益。

年貨大街 糖果 消費者
