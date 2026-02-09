彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

除夕跨年部分宮廟舉辦搶頭香，彰化縣王功福海宮舉辦發紅包，今年限量發送4千個百元新鈔紅包，大年初一到初五舉辦擲筊送金媽祖等結緣品，希望信眾到芳苑鄉旅遊順便到福海宮參拜。

王功福海宮是彰化縣王功漁火節的主場地之一，縣長必須擲筊請「福海媽」聖示舉辦日期，福海宮也每年贊助發送蚵仔粥等海產特色小吃協助推廣觀光旅遊。福海宮主委林義璿今表示，今年春節續辦送紅包，除夕晚間11點30分起發送百元新鈔紅包，限量4千個，總計將送出40萬元祝福信眾領紅包發大財。

王功福海宮舉辦擲筊結緣品，連續9次擲出聖筊可帶金媽祖回家，另有呼應生肖馬年的小金馬、媽祖小神衣、媽祖福袋等結緣品，往年擲出最多為12個聖筊，福海宮期待信眾挑戰紀錄。