快訊

彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王功福海宮春節今年擲筊祈求好運的最大結緣品是金媽祖。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功福海宮春節今年擲筊祈求好運的最大結緣品是金媽祖。記者簡慧珍／攝影

除夕跨年部分宮廟舉辦搶頭香，彰化縣王功福海宮舉辦發紅包，今年限量發送4千個百元新鈔紅包，大年初一到初五舉辦擲筊送金媽祖等結緣品，希望信眾到芳苑鄉旅遊順便到福海宮參拜。

王功福海宮是彰化縣王功漁火節的主場地之一，縣長必須擲筊請「福海媽」聖示舉辦日期，福海宮也每年贊助發送蚵仔粥等海產特色小吃協助推廣觀光旅遊。福海宮主委林義璿今表示，今年春節續辦送紅包，除夕晚間11點30分起發送百元新鈔紅包，限量4千個，總計將送出40萬元祝福信眾領紅包發大財。

王功福海宮舉辦擲筊結緣品，連續9次擲出聖筊可帶金媽祖回家，另有呼應生肖馬年的小金馬、媽祖小神衣、媽祖福袋等結緣品，往年擲出最多為12個聖筊，福海宮期待信眾挑戰紀錄。

去年除夕也限量送紅包，湧入數千人，如廁成問題，今年王功福海宮在宮廟外面增設廁所，方便短時間內到來的信眾和遊客。此外，福海宮的井水在芳苑地區馳名，每年端午節民眾排隊取水，春節不是端午，但福海宮為井水興建的龍柱相關設施也值得參觀。

彰化縣王功福海宮春節結緣品最可愛的是小金馬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功福海宮春節結緣品最可愛的是小金馬。記者簡慧珍／攝影

紅包 媽祖
彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

