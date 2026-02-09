聽新聞
0:00 / 0:00
不排富！南投長輩4月起免繳健保費 逾10萬人受惠
南投縣議會臨時會今通過追加減預算案，其中包含縣府將補助65歲以上長者健保費，會後縣長許淑華宣布今年4月起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府全額負擔，且不排富、無戶籍設立限制，預估逾10萬縣民受惠。
主計處指出，因應115年度總預算編定，中央陸續核定補助各項計畫、天災公設復建暨業務所需經費提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元。
南投縣議會今召開第20屆第19次臨時會，南投縣115年度總預算第一次追加減預算，獲得議會支持，會中三讀通過，其中社會福利部分，增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大獨居老人服務等，總計追加10億9490萬1000元。
南投縣長許淑華會後感謝議員支持縣府施政，她表示，今通過追加預算，包含補助縣內長者健保費，縣府將加速行政程序，今年4月1日起，南投縣65歲以上的長輩、原住民55歲以上的長輩，每人每月826元自付額，將由縣政府來負擔。
許淑華進一步表示，南投縣長輩免繳健保費的方式，不排富、也沒有戶籍設立限制，縣府會將符合資格的戶籍資料送給健保署，由健保署直接勾稽、核對，只要長輩4月前設籍南投縣，年齡符合規定就享有福利，預估有10萬6000人受惠。
社會及勞動局表示，長輩免繳健保費將按健保署公告第六類地區人口保費為上限計算。縣府則表示，縣民享有更多社會福利，主要是去年縣府債務已全部清還，該社福政策預計讓每位符合資格長輩每年減輕近萬元負擔，減輕子女扶養壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。