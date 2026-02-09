過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

為確保春節連假期間民眾就醫權益，健保署今年挹注約16億元獎勵費用，回饋春節期間提供醫療服務的醫事人員，同時鼓勵基層診所開診，分流輕症患者，避免小病湧向大醫院造成急診壅塞。彰化縣衛生局統計，接下來的農曆春節期間基層診所開診率約29.8％，接近三分之一。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，春節是否開診，除了醫師本身意願，還需考量護理師與行政助理是否願意配合，在過年連續假期中能有近三成診所開門，已屬不易。

健保署為提升春節假期醫療服務可近性，春節連假9天期間，針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用提供加成給付，盼提高開診率，降低民眾「小病跑急診」的情況。

葉彥伯指出，彰化基層診所開診情形以除夕下午、晚上及初一、初二較少，但整體來看，預計過年開診家數仍略高於往年，獎勵費用支持下「可能也開得比較高興」。他也說，以往民眾若發現熟悉的診所過年未開，在緊急情況下直接前往急診，基層診所於年節期間提供服務，有助於分散急診壓力。

彰化執業醫師廖慶龍表示，春節期間看診需求多集中在小兒科、耳鼻喉科等急症科別，骨科或慢性病為主的診所，則會依實際需求評估，未必選擇在過年期間開診。

此外，彰化基督教醫學中心統計上次農曆過年期間，急診每日平均約400人次就診，以流感、呼吸道感染及腸胃炎為主；受氣溫驟降影響，到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者，較去年同期成長2至3倍，醫護人員負荷明顯加重。

院方也觀察，除夕過後急診人潮明顯增加，除部分民眾撐到初一才就醫外，返鄉彰化的人潮眾多，就近就醫者也不在少數。