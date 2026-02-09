快訊

過年小病別擠急診！春節健保加成16億 彰化診所開診率近3成

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
過年期間許多輕症患者衝醫院急診，醫護人員負荷大。圖／彰基提供
過年期間許多輕症患者衝醫院急診，醫護人員負荷大。圖／彰基提供

為確保春節連假期間民眾就醫權益，健保署今年挹注約16億元獎勵費用，回饋春節期間提供醫療服務的醫事人員，同時鼓勵基層診所開診，分流輕症患者，避免小病湧向大醫院造成急診壅塞。彰化縣衛生局統計，接下來的農曆春節期間基層診所開診率約29.8％，接近三分之一。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，春節是否開診，除了醫師本身意願，還需考量護理師與行政助理是否願意配合，在過年連續假期中能有近三成診所開門，已屬不易。

健保署為提升春節假期醫療服務可近性，春節連假9天期間，針對西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用提供加成給付，盼提高開診率，降低民眾「小病跑急診」的情況。

葉彥伯指出，彰化基層診所開診情形以除夕下午、晚上及初一、初二較少，但整體來看，預計過年開診家數仍略高於往年，獎勵費用支持下「可能也開得比較高興」。他也說，以往民眾若發現熟悉的診所過年未開，在緊急情況下直接前往急診，基層診所於年節期間提供服務，有助於分散急診壓力。

彰化執業醫師廖慶龍表示，春節期間看診需求多集中在小兒科、耳鼻喉科等急症科別，骨科或慢性病為主的診所，則會依實際需求評估，未必選擇在過年期間開診。

此外，彰化基督教醫學中心統計上次農曆過年期間，急診每日平均約400人次就診，以流感、呼吸道感染及腸胃炎為主；受氣溫驟降影響，到院前死亡（OHCA）、心肌梗塞及急性腦中風等重症患者，較去年同期成長2至3倍，醫護人員負荷明顯加重。

院方也觀察，除夕過後急診人潮明顯增加，除部分民眾撐到初一才就醫外，返鄉彰化的人潮眾多，就近就醫者也不在少數。

領冬令救濟戶數增加？春節紅包加碼 彰化埔心鎮國宮發放戶多2成

好日子！高雄春節「駁二小夜埕」 加碼露天電影院

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

春節不打烊！花蓮慈濟醫院15日起開設假日門診 24小時急診守護

相關新聞

中捷藍線延太平可行性研究送中央審查 銜接藍線主線可望「一車到底」

台中捷運藍線主線機電工程去年已開工，高架段土建工程預計6月動工。捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審...

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。活動路線...

南投垃圾輻射超標遭退運前所未見 揪「元兇」竟是它

南投埔里清潔隊近日外運垃圾去化，其中2車竟因「輻射值超標」遭退運，前所未見，令清潔隊傻眼。為揪出輻射超標原因，今以輻射偵...

1袋零食720元？台中年貨大街挨批「太盤」 中市府提醒留意「這細節」

農曆過年逼近，許多人會到年貨大街採買零食。一名網友發文，指去台中市天津路年貨大街買零食，驚訝發現一袋糖果餅乾要價720元...

彰化王功福海宮不辦搶頭香 除夕夜發40萬現金紅包、擲筊送金媽祖

除夕跨年部分宮廟舉辦搶頭香，彰化縣王功福海宮舉辦發紅包，今年限量發送4千個百元新鈔紅包，大年初一到初五舉辦擲筊送金媽祖等...

不排富！南投長輩4月起免繳健保費 逾10萬人受惠

南投縣議會臨時會今通過追加減預算案，其中包含縣府將補助65歲以上長者健保費，會後縣長許淑華宣布今年4月起，南投縣65歲以...

