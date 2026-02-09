快訊

領冬令救濟戶數增加？春節紅包加碼 彰化埔心鎮國宮發放戶多2成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉鎮國宮冬令救濟今年人數增加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉鎮國宮冬令救濟今年人數增加。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉鎮國宮冬令救濟，禮金從每戶3600元提高到5千元，今年人數比去年多2成，廟方研判可能弱勢家庭成員自立門戶，戶數越多領越多；彰化家扶中心指出，弱勢家庭分戶狀況較易發生在成人，家庭以未成年子女為主的較少見。

埔心鎮國宮主祀中壇元帥哪吒三太子，護佑地方居民，當地出生的張松允北上經商有成，並擔任中華鎮國文教道德協進會創會理事長， 12年前開始回饋鄉里結合鎮國宮舉辦春節冬令救濟，向埔心鄉公所取得列冊低收入戶名冊發放慰問金。

鎮國宮委員張立志今表示，發放形式有只發慰問金、鎮國宮前主委李主茂加發白米，及經口社區守望相助隊前隊長張孟格和社區志工夥伴發放生活物資，慰問金前11年每戶3600元，張松允有感於物價上漲，今年提高為每戶5千元，李大茂再加1條毛毯。

發放慰問金第一年約120戶領取，去年約180戶，今年223戶，短短一年內增加兩成，景氣不好可能是主因，但也不排除與低收人戶「分戶」有關，領慰問金的同一個地址有兩戶以上。

埔心社區總幹事詹秀貞說，弱勢家庭同一個地址成員自立門戶，不影響政府發放生活津貼，且年節可拿到更多以戶為單位發放的民生物資和紅包，這在鄉間很常見；鎮國宮每戶慰問金提高到5千元是不小誘因，若一戶只能拿5千元，同一家人分戶能拿到1萬元以上。

彰化縣議員陳玉姬帶領溪湖婦女會勸募年節禮金，也是以戶為單位，但她表示，要求一戶一包禮金，就算同一家庭分很多戶，為了資源公平分配也堅持這個原則。

彰化家扶中心指出，弱勢家庭分戶多半是成員已成年，如果家庭成員是未成年人，分戶沒好處，因社福機構評估標準是以監護人或家長撫養未成年人的人數作為扶助依據，一人撫養兩名以上孩子的經濟困難度較高，可獲得較多協助。

弱勢家庭 未成年
