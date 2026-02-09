南投焚化爐爭議繼續燒 議員要求撤換環評委員…縣府回應了

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間焚化爐案引發爭議，縣議員今於縣議會臨時會提出質疑，環保局長李易書起身答詢。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐引發爭議，縣議員質疑評委未實勘焚化爐預定地，且不滿環評委員指責民眾，提案要求撤換不適任的環評委員。縣府說明會議經過，並表示評委均曾赴廠址現勘，後續將檢討妥善維持讓會議能正常進行。

縣議員沈夙崢指出，全縣垃圾堆積嚴重有設焚化爐必要，但縣府選址名間後，未重視地方公所或自救會等陳情意見，二階環評範疇會議更出現評委傲慢指責民眾畫面，現場狀況混亂，引發社會關注，甚至討論失焦，建議撤換不適任的評委。

此外，民眾對於縣府選址名間新民村，當地為特定農業區，且恐造空氣、水源等汙染產生疑慮，擔心影響當地農業，造成食安問題，縣府除了溝通說明消弭各界擔憂外，也應公開先前焚化爐選址的評估原則及標準，同時重新審視選址合理性。

縣議員吳棋楠質疑，縣府與評委已召開多次會議，而在二階環評範疇會議上，有人詢問評委是否看過現場，但評委均無回應，二年多來似乎都是紙上作業審查，相當不妥。議長何勝豐則表示，縣府要蓋焚化爐，應盡量保持善意與民眾溝通。

環保局長李易書說，選址後曾多次與公所溝通接洽，針對自救會等地方陳情或意見也都有在說明會時充分說明，同時蒐集相關意見，只要是理性提出訴求及看法也都評估採納，像地方認為焚化廠每日處理量700噸過多，為此下修至500噸。

他也說明，二階環評範疇會時，有環保團體違規夾帶大聲公等持續擾亂會議進行，評委主席不希望造成衝突，向團體勸說盼各界坐下好好溝通討論，才未動用警力，但對方仍不願遵守秩序造成場面混亂，後續將檢討妥善維持讓會議能正常進行。

針對評委未曾現勘焚化廠預定地的質疑，縣府表示，針對環評需求，先前都有帶環評委員前往廠址實地勘查，同時透過空拍圖資，讓評委了解周邊地貌及產業分布，但就會議當天環團吵鬧要現勘評委起立或舉手，過程尷尬，才沒人表示意見。

南投名間焚化爐案引發爭議，縣議員吳棋楠今於縣議會臨時會質疑環評委員未實勘焚化爐預定地。記者賴香珊／攝影
南投名間焚化爐案引發爭議，縣議員沈夙崢今於縣議會臨時會提案要求撤換不適任的環評委員。記者賴香珊／攝影
