神岡是知名餅店故鄉 中市春節前拉抬買氣為中台灣燈會暖身
台中是「糕餅之都」，台中犁記、崑派餅店等知名餅店都發源自神岡，經濟發展局長張峯源因此昨特別與神岡區公所共同在區公所前舉辦「2026迎春糕餅節慶活動」讓市民在慶祝節慶中認識在地糕餅文化，也在春節前帶動年節買氣，許多孩童則透過手作認識糕餅文化，現場笑聲不斷。
立法委員楊瓊瓔、經發局主任秘書許瓊華，以及市政顧問和地方里長多人均出席。張峯源說，神岡位在豐原旁，都是是糕餅重鎮，地方有悠久的製餅歷史，也是地方的重要產業，並具歷史價值。因此，他特別代表市長盧秀燕前往，除了向市民拜早年，除了祝福「馬年甜甜・Horse連連（好事連連）」也希望藉由活動，讓民眾能進一步了解製餅文化，同時帶動地方經濟。
他說，活動以「做、吃、玩、看、祝福」為主軸，安排「草莓大福」、龍鬚糖及好柿花生等的糕點手作體驗，讓民眾親手感受糕餅製作的細膩工序與背後蘊含的祝福寓意，同時亦邀集人氣店家與百年老店提供糕點品嘗。活動中同時發送燈會小提燈，為即將登場的中台灣燈會提前暖身。
神岡區長梁益明說，活動把馬年生肖意象溶入，設計親子闖關活動與黏土糕餅體驗，甚至還有川劇表演，現場笑聲不斷，氣氛十分熱絡，也讓小朋友們能在遊戲中認識糕餅文化。
