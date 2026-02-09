快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

彰化無號誌路口智慧化 電子告示助即時掌握路況

中央社／ 彰化9日電

彰化縣政府為保障用路人通行安全，於縣內23處無號誌且視距條件不佳路口，導入非號誌路口智慧道路主動告警系統，藉由電子告示等科技輔助讓用路人即時掌握路況，近期將再增加3處。

彰化縣交通處今天表示，近年積極強化道路交通安全治理，針對易肇事路口持續進行系統性改善，優化行人通行環境，精進號誌、標線及照明設計，希望藉此降低相關路段事故發生風險。

去年11月起縣府啟動9處易肇事路口改善工程，包括彰化市旭光路與光華街口、中正路二段與華山路口、南校街與博愛街口、民生路與長壽街口、曉陽路與南瑤路口，員林市大同路二段與大勇街口、員水路二段與大同路一段路口，以及田中鎮中正路與斗中路一段路口、伸港鄉中山路與新港路口，目前已完工。

交通處指出，針對縣內無號誌且視距條件不佳路口，縣府盤點易肇事地點為優先，去年底在23處完成建置非號誌路口智慧道路主動告警系統，運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示設備，提前向幹線道用路人發出警示訊息。

交通處告訴中央社記者，透過科技輔助用路人即時掌握路況，能有效提升駕駛反應時間，降低交通衝突機率，目前和美鎮彰美路段有3處中央補助案正在施工，今年將持續盤點縣鄉道非號誌路口事故件數排名前20大路口，以路口視距不良優先建置智慧路標，打造更安全的行車環境。

中正路
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

粉紅風鈴木「新秘境」位置曝光！不只拍得到「風鈴木、建築倒影和火車」同框 這處「隱藏版風鈴木」藏身落羽松秘境

彰化政界三大母雞同台 彰化家扶新春圍爐暖意十足

彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶

相關新聞

中捷藍線延太平可行性研究送中央審查 銜接藍線主線可望「一車到底」

台中捷運藍線主線機電工程去年已開工，高架段土建工程預計6月動工。捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審...

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。活動路線...

神岡是知名餅店故鄉 中市春節前拉抬買氣為中台灣燈會暖身

台中是「糕餅之都」，台中犁記、崑派餅店等知名餅店都發源自神岡，經濟發展局長張峯源因此昨特別與神岡區公所共同在區公所前舉辦...

加強水湳經貿園區交通便利 楊瓊瓔要求中平路這條橋明年5月通車

台中水湳經貿園區重大建設陸續進入完工倒計時，為解決區域交通瓶頸，爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔特別會勘「西屯區...

台中學齡前健檢 視力異常最多

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視...

廣角鏡／稻草筆寫大字賀歲

國立台灣工藝研究發展中心「攏馬有春」系列活動將於十八日（大年初二）至廿二日（初六）登場，為替活動暖身，南投縣慕陶書法學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。