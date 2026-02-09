彰化無號誌路口智慧化 電子告示助即時掌握路況

彰化縣政府為保障用路人通行安全，於縣內23處無號誌且視距條件不佳路口，導入非號誌路口智慧道路主動告警系統，藉由電子告示等科技輔助讓用路人即時掌握路況，近期將再增加3處。

彰化縣交通處今天表示，近年積極強化道路交通安全治理，針對易肇事路口持續進行系統性改善，優化行人通行環境，精進號誌、標線及照明設計，希望藉此降低相關路段事故發生風險。

去年11月起縣府啟動9處易肇事路口改善工程，包括彰化市旭光路與光華街口、中正路二段與華山路口、南校街與博愛街口、民生路與長壽街口、曉陽路與南瑤路口，員林市大同路二段與大勇街口、員水路二段與大同路一段路口，以及田中鎮中正路與斗中路一段路口、伸港鄉中山路與新港路口，目前已完工。

交通處指出，針對縣內無號誌且視距條件不佳路口，縣府盤點易肇事地點為優先，去年底在23處完成建置非號誌路口智慧道路主動告警系統，運用毫米波雷達偵測技術，即時感應支線道來車動態，主動啟動LED警示燈與電子告示設備，提前向幹線道用路人發出警示訊息。

交通處告訴中央社記者，透過科技輔助用路人即時掌握路況，能有效提升駕駛反應時間，降低交通衝突機率，目前和美鎮彰美路段有3處中央補助案正在施工，今年將持續盤點縣鄉道非號誌路口事故件數排名前20大路口，以路口視距不良優先建置智慧路標，打造更安全的行車環境。