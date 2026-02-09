快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

加強水湳經貿園區交通便利 楊瓊瓔要求中平路這條橋明年5月通車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔（左二）上午和市議員楊大鋐會勘「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」。圖／楊大鋐提供
爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔（左二）上午和市議員楊大鋐會勘「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」。圖／楊大鋐提供

台中水湳經貿園區重大建設陸續進入完工倒計時，為解決區域交通瓶頸，爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔特別會勘「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」，要求中央與地方行政流程同步併行，以能在明年5月通車，讓這座橋正式成為帶動區域發展的強心針。

市議員楊大鋐上午陪同楊瓊瓔一起會勘，並邀中央水利署及台中市建設局人員到場。他說，過去牛埔橋改建期間設置的臨時便橋方便大雅與西屯居民，地方強烈期盼興建永久性橋梁以疏導龐大車流。園區正值發展黃金期，且周邊寸土寸金，若不加速建橋解決尖峰時段趨於飽和的車流量，未來交通回堵勢必更趨惡化。

他說，橋梁設計建議參考去年最新規畫檢討資料，將橋長定為25.5公尺，除可節省約600萬元經費，更能與既有路口順平銜接。另為降低引道抬升對住戶的影響，他也建議採弧形構造設計，將引道抬升高度從110公分降至88公分，不僅符合水理治理需求，更大幅提升道路平順度，但目前關鍵障礙在於水利署治理計畫原訂明年才公告，恐導致工程延宕2年。

楊瓊瓔說，水湳經貿園區內的會展中心等重要地標已趨完工，完善周邊路網是當務之急。因此希望水利署加速公告作業或先行審查，也要求建設局同步發包評估，並將審查流程壓縮1至2個月，全力爭取明年5月通車，

楊瓊瓔 橋梁 水利署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

盧秀燕說「姊弟之爭」三月底辦民調太晚了 楊瓊瓔：讓人家信服更重要

國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調　盧秀燕：我覺得太晚了

國民黨台中「姐弟之爭」昨隔空交火 楊瓊瓔：我們互動很好啦

姐弟之爭喬不攏？江啟臣疑台中市長初選「違反協議」 藍營組發會發聲

相關新聞

中捷藍線延太平可行性研究送中央審查 銜接藍線主線可望「一車到底」

台中捷運藍線主線機電工程去年已開工，高架段土建工程預計6月動工。捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審...

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。活動路線...

神岡是知名餅店故鄉 中市春節前拉抬買氣為中台灣燈會暖身

台中是「糕餅之都」，台中犁記、崑派餅店等知名餅店都發源自神岡，經濟發展局長張峯源因此昨特別與神岡區公所共同在區公所前舉辦...

加強水湳經貿園區交通便利 楊瓊瓔要求中平路這條橋明年5月通車

台中水湳經貿園區重大建設陸續進入完工倒計時，為解決區域交通瓶頸，爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔特別會勘「西屯區...

台中學齡前健檢 視力異常最多

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視...

廣角鏡／稻草筆寫大字賀歲

國立台灣工藝研究發展中心「攏馬有春」系列活動將於十八日（大年初二）至廿二日（初六）登場，為替活動暖身，南投縣慕陶書法學會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。