加強水湳經貿園區交通便利 楊瓊瓔要求中平路這條橋明年5月通車

台中水湳經貿園區重大建設陸續進入完工倒計時，為解決區域交通瓶頸，爭取下屆市長初選提名的國民黨籍立委楊瓊瓔特別會勘「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」，要求中央與地方行政流程同步併行，以能在明年5月通車，讓這座橋正式成為帶動區域發展的強心針。

市議員楊大鋐上午陪同楊瓊瓔一起會勘，並邀中央水利署及台中市建設局人員到場。他說，過去牛埔橋改建期間設置的臨時便橋方便大雅與西屯居民，地方強烈期盼興建永久性橋梁以疏導龐大車流。園區正值發展黃金期，且周邊寸土寸金，若不加速建橋解決尖峰時段趨於飽和的車流量，未來交通回堵勢必更趨惡化。

他說，橋梁設計建議參考去年最新規畫檢討資料，將橋長定為25.5公尺，除可節省約600萬元經費，更能與既有路口順平銜接。另為降低引道抬升對住戶的影響，他也建議採弧形構造設計，將引道抬升高度從110公分降至88公分，不僅符合水理治理需求，更大幅提升道路平順度，但目前關鍵障礙在於水利署治理計畫原訂明年才公告，恐導致工程延宕2年。

楊瓊瓔說，水湳經貿園區內的會展中心等重要地標已趨完工，完善周邊路網是當務之急。因此希望水利署加速公告作業或先行審查，也要求建設局同步發包評估，並將審查流程壓縮1至2個月，全力爭取明年5月通車，