彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市長林世賢宣布中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢宣布中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸。記者林敬家／攝影

中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。活動路線自旭光西路起跑，沿南瑤路直行至南瑤宮廟門前，全程約700公尺，路跑分為男子組、女子組，前三名獎金分別為8888元、6666元及5168元。

南瑤宮2011年開始舉辦搶頭香後每年過年都受到矚目，舉辦9年後，因爭議不斷，還曾有龍柱的石雕被撞斷，險象環生，後來改為「路跑」活動；2023年6月南瑤宮展開修繕工程停辦兩年除夕夜活動。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮過去舉辦除夕搶頭香活動，雖然吸引關注，但過程競爭激烈、推擠風險高。他上任後自2021年起調整改為「路跑迎頭香」，拉長距離，讓參與者跑步抵達廟前後，在耆老帶領下共同參拜媽祖，落實「人人攏頭香、人人攏好運」，氣氛更安全也更圓滿。

不過，因南瑤宮進行百年大整修，廟前廣場作為臨時行宮使用，活動空間受限，路跑因此停辦兩年。今年第一期修復工程完成並重新入火安座，各界紛紛敲碗恢復舉辦，市府與南瑤宮從善如流，讓活動再度回歸。除了前三名，另設「最佳造型獎」，取前5名各頒發獎金2000元，鼓勵民眾發揮創意、開心迎新年。

林世賢指出，除夕路跑即日起開放報名至2月15日止，免費參加，未滿18歲者須經家長簽名同意。完成報名者可獲贈南瑤宮媽祖福袋及「彰化媽」行車平安紅綾各1份。參賽者須於2月16日晚間10時，在旭光西路成功社區活動中心前報到，約11時自中友百貨基地前起跑，跑向南瑤宮迎接新年第一柱香。

南瑤宮另於大年初一至初三，每日上午9時在三殿舉辦「擲筊求錢母」及「鑽轎底祈福」活動，邀請民眾走春拜拜、熱鬧迎新年。

彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」完成報名者可獲贈南瑤宮媽祖福袋及「彰化媽」行車平安紅綾各1份。圖／彰化市公所提供
彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」完成報名者可獲贈南瑤宮媽祖福袋及「彰化媽」行車平安紅綾各1份。圖／彰化市公所提供
中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。記者林敬家／攝影
中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。記者林敬家／攝影

南瑤宮 除夕夜 路跑
