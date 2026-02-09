快訊

要穩定非改革？泰柬衝突讓泰自豪黨成最大贏家

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

中捷藍線延太平可行性研究送中央審查 銜接藍線主線可望「一車到底」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審查，接續辦理綜合規劃及設計作業，將銜接藍線主線。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審查，接續辦理綜合規劃及設計作業，將銜接藍線主線。圖／台中市政府提供

台中捷運藍線主線機電工程去年已開工，高架段土建工程預計6月動工。捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審查，接續辦理綜合規劃及設計作業，將銜接藍線主線，實現「一車到底」的捷運服務模式，擴大服務範圍。

捷工局指出，藍延路線規劃自太平區東平路起，向西延伸經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，屬中運量捷運系統，預計全線地下化興建，路線長度約4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，可有效補足台中東區與太平地區捷運服務缺口。

捷工局長蘇瑞文表示，捷運藍線主線已於2024年1月29日獲行政院核定建設計畫，機電系統標及機廠土建工程已率先動工，緊接海線高架段土建工程正辦理採購招標作業，預計今年6月動工，力拼2034年完工通車。

蘇瑞文說，市府把握主線推進關鍵期，提前完成藍延可行性研究，並多次依中央審查意見滾動修正，已獲促參推進專案辦公室於去年11月26日函知，符合免送促參提案平台審議條件，將持續請交通部加速審議，爭取早日核定。

蘇瑞文提到，太平、大里及霧峰地區近年人口與產業快速成長，鐵路及台74線東側長期缺乏與捷運路網直接連結，市府推動藍延計畫，將強化台中核心市區東西向運輸走廊，串聯捷運藍線、台鐵及未來屯區捷運環狀線（紫線），提升整體公共運輸服務水準。

市府強調，捷運藍線可行性研究核定後，接續辦理綜合規劃及設計作業，期盼與藍線主線同步銜接啟用。

台中捷運 設計 火車站
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不忍心讓鄉親再等待！卓榮泰宣布：過年前核定宜蘭鐵路高架建設

桃捷綠線延伸中壢機電標5度流標 市府：將參考中捷做法

台南捷運藍線年底拚動工 「主變電站」可供藍、紅線電力

阿里山林鐵及北門車站、檜村促參短命 觀光學者：嚴格把關

相關新聞

中捷藍線延太平可行性研究送中央審查 銜接藍線主線可望「一車到底」

台中捷運藍線主線機電工程去年已開工，高架段土建工程預計6月動工。捷運工程局表示，捷運藍線延伸太平的可行性研究已提送中央審...

彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香回歸 前三名獎金曝光

中斷兩年的彰化南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動，今年在完成第一期整修並入火安座後正式回歸，將於2月16日除夕夜登場。活動路線...

台中學齡前健檢 視力異常最多

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視...

廣角鏡／稻草筆寫大字賀歲

國立台灣工藝研究發展中心「攏馬有春」系列活動將於十八日（大年初二）至廿二日（初六）登場，為替活動暖身，南投縣慕陶書法學會...

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩...

第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。