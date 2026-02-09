台中學齡前健檢 視力異常最多

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視力異常最多，另有一成幼生有蛀牙，家長質疑蛀牙判定與實際狀況不符，認為檢查不夠落實；衛生局指出，將請醫師加強檢查。

台中自二○二四年推動學齡前整合式兒童健康檢查計畫，兒科醫師走入幼兒園，為中班幼生提供視力、聽力、發展篩檢及一般身體理學檢查，去年並納入口腔檢查，迄今已完成逾四萬名幼生入園健康檢查，協助幼童及早發現健康問題。

衛生局統計，二○二四年年完成七百廿三所幼兒園、兩萬六百六十五名幼兒健檢，篩檢率逾百分之九十八，複檢後確診異常個案五千八百八十九人，占百分之廿八點五；二○二四年擴大辦理至七百四十五所幼兒園、兩萬五百五十九名幼兒，篩檢率百分之九十六點五五，經轉介複檢及追蹤管理後，確診異常個案五千四百零三人，占百分之廿六點三。

衛生局指出，幼兒健檢最常見的問題為視力異常，近兩年分別有四千三百五十四人及四千零八十一人確診，其中散光比例最高，其次為遠視與近視。至於發展異常以語言遲緩比例較高；聽力異常則多為疑似中耳炎或中耳積水等情形，另也常發現幼兒有包莖、疝氣等問題，並發現百分之一點六四的幼生有蛀牙。

楊姓家長質疑說，孩子有明顯蛀牙，但幼兒園健檢中卻未篩檢到，認為檢查未落實。

吳姓家長則說，平時並未發現女兒視力有問題，在學校查出疑似弱視後確診，目前接受治療。

衛生局長曾梓展表示，兒科醫師檢查項目多，主要是初篩，如孩童躁動或是不配合，可能影響檢查結果，將請兒科醫師加強檢查。

長安醫院眼科醫師何宜豪指出，很多孩童很早開始用3C產品，但家長不知道小孩使用過度會近視，常等到孩子跑到電視機前看電視，或是瞇眼、歪著頭看東西就慢了。提早檢查可以及早發現，讓醫師及早治療並衛教，對小朋友預防近視有幫助。