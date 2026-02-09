快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

聽新聞
0:00 / 0:00

台中學齡前健檢 視力異常最多

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視力異常最多，另有一成幼生有蛀牙，家長質疑蛀牙判定與實際狀況不符，認為檢查不夠落實；衛生局指出，將請醫師加強檢查。

台中自二○二四年推動學齡前整合式兒童健康檢查計畫，兒科醫師走入幼兒園，為中班幼生提供視力、聽力、發展篩檢及一般身體理學檢查，去年並納入口腔檢查，迄今已完成逾四萬名幼生入園健康檢查，協助幼童及早發現健康問題。

衛生局統計，二○二四年年完成七百廿三所幼兒園、兩萬六百六十五名幼兒健檢，篩檢率逾百分之九十八，複檢後確診異常個案五千八百八十九人，占百分之廿八點五；二○二四年擴大辦理至七百四十五所幼兒園、兩萬五百五十九名幼兒，篩檢率百分之九十六點五五，經轉介複檢及追蹤管理後，確診異常個案五千四百零三人，占百分之廿六點三。

衛生局指出，幼兒健檢最常見的問題為視力異常，近兩年分別有四千三百五十四人及四千零八十一人確診，其中散光比例最高，其次為遠視與近視。至於發展異常以語言遲緩比例較高；聽力異常則多為疑似中耳炎或中耳積水等情形，另也常發現幼兒有包莖、疝氣等問題，並發現百分之一點六四的幼生有蛀牙。

楊姓家長質疑說，孩子有明顯蛀牙，但幼兒園健檢中卻未篩檢到，認為檢查未落實。

吳姓家長則說，平時並未發現女兒視力有問題，在學校查出疑似弱視後確診，目前接受治療。

衛生局長曾梓展表示，兒科醫師檢查項目多，主要是初篩，如孩童躁動或是不配合，可能影響檢查結果，將請兒科醫師加強檢查。

長安醫院眼科醫師何宜豪指出，很多孩童很早開始用3C產品，但家長不知道小孩使用過度會近視，常等到孩子跑到電視機前看電視，或是瞇眼、歪著頭看東西就慢了。提早檢查可以及早發現，讓醫師及早治療並衛教，對小朋友預防近視有幫助。

台中 健檢 視力
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉義市樂合慈善會民雄寒冬送暖 贈350名弱勢戶物資與關懷金

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

白天看不見？YouBike車機螢幕亮度不夠 租還車像視力測驗

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！　女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

相關新聞

第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運...

台中學齡前健檢 視力異常最多

台中市衛生局推動學齡前整合式兒童健康檢查，近兩年完成逾四萬人次，篩檢率逾百分之九十六，確診異常率約百分之廿六到廿八，以視...

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩...

彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶

農曆年前大掃除，許多公所清潔隊提供免費大型廢家具清運服務，彰化縣員林市清潔隊今天即到員林國宅清運大型廢家具，不少民眾也來...

非洲豬瘟後遺症解方 彰化開放事業廚餘直送焚化廠

國內去年爆發非洲豬瘟疫情後，中央政策朝向全面禁止廚餘養豬，各縣市陸續調整廚餘去化機制。彰化縣環保局宣布，今年起縣內餐廳、...

其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。