台中Hi8大甲壓軸抽中108萬元 他說中獎要換新車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府經濟發展局今天在大甲商圈舉辦「台中Hi8 好運迎春在大甲」抽獎活動。圖／台中市經發局提供
台中Hi8 全城開趴」活動去年12月26日起跑，截至今年2月6日止，累積消費登錄金額已突破129億元。台中市經濟發展局今天在大甲商圈舉辦「台中Hi8 好運迎春在大甲」抽獎活動，副市長鄭照新與現場來賓共同抽出1名108萬元現金壓軸大獎得主，來自大雅區的陳先生得獎，他開心說預計拿獎金買新車。

副市長鄭照新表示，繼台中購物節創下歷年新高374億元消費紀錄後，「台中Hi8」累計金額也突破129億元，市長盧秀燕積極推動「慶典經濟」，「台中Hi8」系列活動跨局處整合八項指標性盛會，成功創造觀光磁吸效應。

經發局表示，這次台中Hi8系列抽獎活動到大甲，鄰近春節大甲商圈周邊已布置年節造型裝飾，商圈充滿春節氣氛，大甲商圈以鎮瀾宮為核心，鏈結媽祖信仰帶動周邊糕餅業蓬勃發展，當地知名的伴手禮包含奶油酥餅、花生煎餅、芋頭酥及肉乾等，遊客來到大甲商圈不僅可以參加抽獎活動，也可以購買當地特色伴手禮並參拜媽祖祈求平安。

經發局表示，今天活動現場表演陣容豐富，現場服務台出示台中市經濟發展局與大甲觀光商圈的FB粉絲專頁按讚畫面即可兌換摸彩券1張，獎品包括70吋電視、廚餘機、氣炸鍋等多項好禮。

台中市政府經濟發展局今天在大甲商圈舉辦「台中Hi8 好運迎春在大甲」抽獎活動。圖／台中市經發局提供
鄭照新
