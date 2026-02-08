快訊

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣補助65歲以上長者健保費，縣長許淑華表示已提出追加減預算案，預計最快4月上路。圖為許淑華探視人瑞王清霜。圖／南投縣政府提供
南投縣補助65歲以上長者健保費，縣長許淑華表示已提出追加減預算案，預計最快4月上路。圖為許淑華探視人瑞王清霜。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，若順利通過，預計最快4月上路，以減輕子女扶養父母的負擔。

南投縣長許淑華說，民眾相當關心縣府補貼長者健保費進度，為讓該政策盡快上路，讓長輩享受到貼心福利，縣議會第20屆第19次臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業，縣府已於該會中提出追加減預算案。

主計處指出，因應115年度總預算編定，中央陸續核定補助各項計畫、天災公設復建暨業務所需經費提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元。

此次追加減預算主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出，其中社福部分，增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9490萬1000元。

許淑華說，縣府補助長者健保費若順利通過，包含南投縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，預計最快4月1日起長輩的健保費就開始由縣府負擔，可望減輕子女扶養父母的負擔，也讓南投一步一步朝宜居城市邁進。

健保 保費
相關新聞

第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運...

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩...

彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶

農曆年前大掃除，許多公所清潔隊提供免費大型廢家具清運服務，彰化縣員林市清潔隊今天即到員林國宅清運大型廢家具，不少民眾也來...

非洲豬瘟後遺症解方 彰化開放事業廚餘直送焚化廠

國內去年爆發非洲豬瘟疫情後，中央政策朝向全面禁止廚餘養豬，各縣市陸續調整廚餘去化機制。彰化縣環保局宣布，今年起縣內餐廳、...

其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

台中清水運動中心外租辦展 議員批不務正業

剛啟用僅四個月的台中市清水國民暨兒童運動中心，被市議員王立任痛批「不務正業」，竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展...

