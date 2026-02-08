南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，若順利通過，預計最快4月上路，以減輕子女扶養父母的負擔。

南投縣長許淑華說，民眾相當關心縣府補貼長者健保費進度，為讓該政策盡快上路，讓長輩享受到貼心福利，縣議會第20屆第19次臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業，縣府已於該會中提出追加減預算案。

主計處指出，因應115年度總預算編定，中央陸續核定補助各項計畫、天災公設復建暨業務所需經費提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元。

此次追加減預算主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出，其中社福部分，增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9490萬1000元。

許淑華說，縣府補助長者健保費若順利通過，包含南投縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，預計最快4月1日起長輩的健保費就開始由縣府負擔，可望減輕子女扶養父母的負擔，也讓南投一步一步朝宜居城市邁進。