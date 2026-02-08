第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運，後續將透過輻射探測器找原因，呼籲醫療廢棄物或含輻射器具勿丟入垃圾車，以免垃圾又被整車退運。

埔里清潔隊指出，埔里鎮每周一、三、五、日派垃圾車清運全鎮垃圾，再將垃圾載回隊部旁的堆置場放置整理，因面積不大，每逢年節前後，垃圾常堆積如山，前天（6日）好不容易來了3輛轉運車，載走3大車垃圾，不料昨卻被退運1車。

由於，被退運的那車垃圾在要進焚化爐前，被偵測到垃圾輻射值超標，因此遭到退回，整車垃圾昨天下午原封不動被載回埔里清潔隊，隊長陳俊宏直呼，過去從未有垃圾偵測到輻射過量，這是第一次因輻射值被退運，還要自行負擔退運費用。

埔里清潔隊表示，要抓出輻射超標原因需要輻射探測器，但隊內無相關器材，後續將尋求相關協助，透過輻射探測器找出造成輻射超標的「元兇」，才能再重新外運焚化，因此運回的垃圾目前只能另外暫置在隊部旁等待檢測。