第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里清潔隊7日外運3車垃圾欲去化，不料其中一車因輻射值超標遭退運，垃圾目前暫置隊部旁待檢測。圖／埔里清潔隊提供
南投埔里清潔隊7日外運3車垃圾欲去化，不料其中一車因輻射值超標遭退運，垃圾目前暫置隊部旁待檢測。圖／埔里清潔隊提供

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運，後續將透過輻射探測器找原因，呼籲醫療廢棄物或含輻射器具勿丟入垃圾車，以免垃圾又被整車退運。

埔里清潔隊指出，埔里鎮每周一、三、五、日派垃圾車清運全鎮垃圾，再將垃圾載回隊部旁的堆置場放置整理，因面積不大，每逢年節前後，垃圾常堆積如山，前天（6日）好不容易來了3輛轉運車，載走3大車垃圾，不料昨卻被退運1車。

由於，被退運的那車垃圾在要進焚化爐前，被偵測到垃圾輻射值超標，因此遭到退回，整車垃圾昨天下午原封不動被載回埔里清潔隊，隊長陳俊宏直呼，過去從未有垃圾偵測到輻射過量，這是第一次因輻射值被退運，還要自行負擔退運費用。

埔里清潔隊表示，要抓出輻射超標原因需要輻射探測器，但隊內無相關器材，後續將尋求相關協助，透過輻射探測器找出造成輻射超標的「元兇」，才能再重新外運焚化，因此運回的垃圾目前只能另外暫置在隊部旁等待檢測。

而根據資料顯示，有些工業用或醫療廢棄物含有輻射值，須委託專業清運公司處理，因此上述兩類廢棄物均不得丟入垃圾車，垃圾車只收家用垃圾，再次呼籲民眾切勿任意丟棄醫療廢棄物或含輻射器具，以保隊員安全，也避免垃圾又被退運。

南投埔里清潔隊7日外運3大車垃圾欲去化，不料卻遭退運1車，原因是輻射值超標。圖／埔里清潔隊提供
南投埔里清潔隊7日外運3大車垃圾欲去化，不料卻遭退運1車，原因是輻射值超標。圖／埔里清潔隊提供

輻射 埔里 廢棄物 南投
中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

