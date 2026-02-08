彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶
農曆年前大掃除，許多公所清潔隊提供免費大型廢家具清運服務，彰化縣員林市清潔隊今天即到員林國宅清運大型廢家具，不少民眾也來尋寶，二手辦公桌椅、床組、玩具等也被有需要的民眾收編，達到垃圾減量、物盡其用的效果。
員林清潔隊從2月2日到9日就讓民眾預約提供免費清運大型廢家具，今天更排定到有近千戶的員林國宅清運，今天上午就運走7車廢家具等，不過對於品相還不錯的二手家具則在一旁設家具媒合區，讓民眾可挑走再利用。
包括床組、實木桌椅、高腳椅、跑步機、各種玩具、嬰兒推車、沙發、音響等二手家具、生活用品都等待有緣人，還有外鄉鎮民眾特別開車來尋寶，一名媽媽說，沒辦法常買玩具給小孩，知道有些二手玩具其實也不會很舊，都還可以玩很久，因此來找一些帶回去給小孩。
員林市清潔隊長張道强表示，今天民眾參與二手傢具媒合平台非常踴躍，許多二手傢具都找到新主人，對於垃圾減量也大有助益，去年清潔隊也在網路設立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」，除了會po出清潔隊回收的二手家具，也開放讓民眾可以把家中要淘汰堪用的二手傢具生活用品po出，讓大家多一個交流平台，民眾也可多加利用。
