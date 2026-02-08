快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市清潔隊今天到員林國宅清運大型廢家具，也在一旁設家具媒合區，讓堪用的二手家具與生活用品可找到新主人。圖／員林清潔隊提供
員林市清潔隊今天到員林國宅清運大型廢家具，也在一旁設家具媒合區，讓堪用的二手家具與生活用品可找到新主人。圖／員林清潔隊提供

農曆年前大掃除，許多公所清潔隊提供免費大型廢家具清運服務，彰化員林市清潔隊今天即到員林國宅清運大型廢家具，不少民眾也來尋寶，二手辦公桌椅、床組、玩具等也被有需要的民眾收編，達到垃圾減量、物盡其用的效果。

員林清潔隊從2月2日到9日就讓民眾預約提供免費清運大型廢家具，今天更排定到有近千戶的員林國宅清運，今天上午就運走7車廢家具等，不過對於品相還不錯的二手家具則在一旁設家具媒合區，讓民眾可挑走再利用。

包括床組、實木桌椅、高腳椅、跑步機、各種玩具、嬰兒推車、沙發、音響等二手家具、生活用品都等待有緣人，還有外鄉鎮民眾特別開車來尋寶，一名媽媽說，沒辦法常買玩具給小孩，知道有些二手玩具其實也不會很舊，都還可以玩很久，因此來找一些帶回去給小孩。

員林市清潔隊長張道强表示，今天民眾參與二手傢具媒合平台非常踴躍，許多二手傢具都找到新主人，對於垃圾減量也大有助益，去年清潔隊也在網路設立「員林清潔隊讓愛傢俱平台」，除了會po出清潔隊回收的二手家具，也開放讓民眾可以把家中要淘汰堪用的二手傢具生活用品po出，讓大家多一個交流平台，民眾也可多加利用。

員林市清潔隊今天到員林國宅清運大型廢家具，也在一旁設家具媒合區，讓堪用的二手家具與生活用品可找到新主人。圖／員林清潔隊提供
員林市清潔隊今天到員林國宅清運大型廢家具，也在一旁設家具媒合區，讓堪用的二手家具與生活用品可找到新主人。圖／員林清潔隊提供

家具 員林 彰化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

拒勞檢反而划算？彰化去年255件勞基法裁罰 拒檢成第三大違規

彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

台電80員眷快樂拔蘿蔔 捎來6億元強化彰化電網喜訊

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

相關新聞

第一次遇到！南投埔里垃圾遭退運 竟檢出輻射值超標

南投埔里清潔隊前天外運3車垃圾欲去化，不料昨卻遭退運1車，原因竟是「輻射值超標」，該清潔隊表示，這是第一次因輻射值被退運...

南投補助65歲以上老人健保費 許淑華：最快4月上路

南投縣長許淑華去年11月宣布今年將補助65歲以上長者健保費，縣府已於縣議會臨時會提出追加減預算案，包含縣民65歲以上長輩...

彰化員林國宅清運廢家具順便家具媒合 吸引外鄉鎮民眾來尋寶

農曆年前大掃除，許多公所清潔隊提供免費大型廢家具清運服務，彰化縣員林市清潔隊今天即到員林國宅清運大型廢家具，不少民眾也來...

非洲豬瘟後遺症解方 彰化開放事業廚餘直送焚化廠

國內去年爆發非洲豬瘟疫情後，中央政策朝向全面禁止廚餘養豬，各縣市陸續調整廚餘去化機制。彰化縣環保局宣布，今年起縣內餐廳、...

其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

台中清水運動中心外租辦展 議員批不務正業

剛啟用僅四個月的台中市清水國民暨兒童運動中心，被市議員王立任痛批「不務正業」，竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。