非洲豬瘟後遺症解方 彰化開放事業廚餘直送焚化廠

國內去年爆發非洲豬瘟疫情後，中央政策朝向全面禁止廚餘養豬，各縣市陸續調整廚餘去化機制。彰化縣環保局宣布，今年起縣內餐廳、飯店及學校等事業單位，若有廚餘去化需求，可自行清運送往溪州焚化廠處理，不必再透過清運業者代為操作，藉此簡化行政流程、縮短處理時程。

去年非洲豬瘟爆發後，縣內學校午餐廚餘一度改由環保局協調各地清潔隊協助處理，但實務執行上卻引發基層反彈，抱怨影響校內人力調度。

彰化縣府經滾動式調整，配合中央政策提前部署相關配套措施，環保局指出，今年起事業單位若有自行清運廚餘至溪州焚化廠處理需求，只要備妥進廠申請文件及工商登記證明影本，向縣府環保局提出申請，經核准並預繳2個月進廠量處理費用後，即可安排進廠處理，處理費率為每公噸3000元。

環保局也說，過往事業單位申請廢棄物進焚化廠處理，須先由事業單位提出申請，核准後再由委託的清除機構與環保局簽訂進廠契約並預繳處理費用，整體流程相對繁複。此次特別針對餐飲業、飯店、學校等廚餘主要產生源，簡化申請與處理程序，大幅縮短從申請到實際進廠的作業時間。