北台中家扶舉辦探索成長營 學生練習情緒、重新認識自己

北台中家扶中心昨天和今天在台中市東勢區雄鷹探索體驗活動園區舉辦「找回我的內在指南針：SEL探索成長營」活動，受扶助的70位國中生，透過體驗活動與團隊合作，學習認識情緒、理解他人，在挑戰中練習做出選擇。

北台中家扶中心指出，國中階段正值青少年身心快速變化時期，許多學生在面對學業、人際或自我期待時，常感到壓力與困惑。營隊以「社會情緒學習（SEL）」為核心，透過闖關任務與引導反思，讓學生在安全、支持的環境中，實際練習情緒覺察與人際互動，而非只停留在教室內的學習。

活動後有學生分享，明明聽到一樣的問題，大家選的卻不一樣，一開始有點不安，但後來發現差異其實很正常。也有學生寫下「原來溝通不是要大家一樣，而是知道彼此哪裡不一樣。」

在肢體表演的「影帝影后出任務」中，學生們必須用非語言方式傳達情緒與概念，有學生分享，當隊友猜錯時，自己本來很急，但後來發現可以換一種方式表達。

這次營隊由北台中家扶中心社工帶領，結合釣竿方案大專生及屯區志工隊志工共21位工作人員全程陪伴。中心表示，透過社會情緒學習的引導，學生不僅完成活動，更在過程中慢慢累積面對情緒、做出選擇與人合作的經驗，這些都是成長路上重要的內在能力。