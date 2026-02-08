快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

明明想省錢卻愈花愈兇？「少做一事」讓日常採買變成浪費源頭

北台中家扶舉辦探索成長營 學生練習情緒、重新認識自己

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心昨天和今天在台中市東勢區雄鷹探索體驗活動園區舉辦「找回我的內在指南針：SEL探索成長營」活動，多位國中生參加。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心昨天和今天在台中市東勢區雄鷹探索體驗活動園區舉辦「找回我的內在指南針：SEL探索成長營」活動，多位國中生參加。圖／北台中家扶中心提供

北台中家扶中心昨天和今天在台中市東勢區雄鷹探索體驗活動園區舉辦「找回我的內在指南針：SEL探索成長營」活動，受扶助的70位國中生，透過體驗活動與團隊合作，學習認識情緒、理解他人，在挑戰中練習做出選擇。

北台中家扶中心指出，國中階段正值青少年身心快速變化時期，許多學生在面對學業、人際或自我期待時，常感到壓力與困惑。營隊以「社會情緒學習（SEL）」為核心，透過闖關任務與引導反思，讓學生在安全、支持的環境中，實際練習情緒覺察與人際互動，而非只停留在教室內的學習。

活動後有學生分享，明明聽到一樣的問題，大家選的卻不一樣，一開始有點不安，但後來發現差異其實很正常。也有學生寫下「原來溝通不是要大家一樣，而是知道彼此哪裡不一樣。」

在肢體表演的「影帝影后出任務」中，學生們必須用非語言方式傳達情緒與概念，有學生分享，當隊友猜錯時，自己本來很急，但後來發現可以換一種方式表達。

這次營隊由北台中家扶中心社工帶領，結合釣竿方案大專生及屯區志工隊志工共21位工作人員全程陪伴。中心表示，透過社會情緒學習的引導，學生不僅完成活動，更在過程中慢慢累積面對情緒、做出選擇與人合作的經驗，這些都是成長路上重要的內在能力。

情緒 家扶中心 青少年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

台北家扶發獎助金 助200名大專生勇敢追夢

全台最暖封館16年不缺席 她謝這品牌陪「她」翻轉人生

跨越海峽送溫暖大愛 單親媽媽捐車禍賠償金給馬祖家扶

相關新聞

其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

台中清水運動中心外租辦展 議員批不務正業

剛啟用僅四個月的台中市清水國民暨兒童運動中心，被市議員王立任痛批「不務正業」，竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展...

廣角鏡／日月潭神祕黑洞 水利奇觀

日月潭水社壩旁，有一處圓形建物因外觀深邃被遊客稱為「神祕黑洞」，日月潭風景區管理處指出，這其實是日月潭重要的溢流井設施，...

台中十大伴手禮首獎「獻烘焙」 首度進駐台中高鐵站

繼台中老宅總店、台南門市掀起排隊熱潮後，中部人氣名店「獻烘焙(iminding)」宣布正式進駐高鐵台中站商場，將這份最高...

彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童...

喜迎屯區首座「毛小孩專區」 台中大里永隆寵物公園今啟用

近年來民眾養寵物的風氣日漸興盛，但苦無毛小孩奔跑嬉戲場所。台中市議員李天生和大里區永隆里長黃秀玲共同爭取設置「永隆寵物公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。