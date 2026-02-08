快訊

陸中小企再引工安疑慮 山西生產車間爆炸增至7人死亡、1人失聯

「世紀血案」製作公司被起底！曾推「幻術」談319槍擊：未訪談當事人

北捷中山站夜驚魂！男藏2把水果刀引恐慌 遭大批警力包圍管束畫面曝

台中再添樹葬新據點 潭子生命紀念館樹葬區啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中再添樹葬新據點，潭子生命紀念館樹葬區啟用。圖／台中市民政局提供
台中再添樹葬新據點，潭子生命紀念館樹葬區啟用。圖／台中市民政局提供

台中市政府積極推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年再添新據點，斥資57萬元於潭子生命紀念館打造占地約320平方公尺的環保樹葬區，可提供600個穴位，讓生命回歸自然、安然長眠。

台中市民政局長吳世瑋表示，最新啟用的潭子樹葬區，為全市第9處樹葬園區，市府也將持續完善相關設施，全力提升殯葬服務量能，提供市民多元且友善環境的殯葬選擇。

吳世瑋表示，台中市去年死亡人數達到2萬681人，其中採行樹葬者計3,696件、海葬42件，全年環保葬比例已突破18%，顯示市民對永續殯葬理念的接受度持續提升。因應未來需求成長，除現有的9處樹葬區(北屯歸思園已休葬)，市府持續布建強化服務量能，其中東勢樹葬區已完工，正進行植栽養護，預計今年3月對外開放；北屯樹葬區持續闢建中，預計明年8月啟用；南屯樹葬區啟動前期規劃，市府逐步完善全市環保葬服務網絡。

台中市生命禮儀管理處表示，潭子樹葬區占地約320平方公尺，規劃600個樹葬穴位，採循環使用機制，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，環保葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品，在兼顧追思氛圍的同時，也落實環境保護，對節省土地資源、減緩全球暖化具有正面效益。

台中市生命禮儀管理處表示，環保葬法兼顧尊重先人、土地循環利用及環境保護，是城市邁向永續的重要一環。市府支持並鼓勵民眾響應環保葬，推出規費減免措施，凡採行樹葬者，可免收3000元規費，期盼透過政策引導，鼓勵市民以簡約、自然且具意義的方式圓滿人生終章。

樹葬 台中市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中市白營要角生日 盧秀燕親賀還喊出這10字

中市替代役公益服務2788件 中市府：擴大公益影響力

台中梧棲浩天宮首辦媽祖盃花燈彩繪大賽 1500人參賽

滿足地方期待 台中潭子區聚興里市民活動中心開工

相關新聞

台中清水運動中心外租辦展 議員批不務正業

剛啟用僅四個月的台中市清水國民暨兒童運動中心，被市議員王立任痛批「不務正業」，竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展...

其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教

中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投 身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。

廣角鏡／日月潭神祕黑洞 水利奇觀

日月潭水社壩旁，有一處圓形建物因外觀深邃被遊客稱為「神祕黑洞」，日月潭風景區管理處指出，這其實是日月潭重要的溢流井設施，...

台中十大伴手禮首獎「獻烘焙」 首度進駐台中高鐵站

繼台中老宅總店、台南門市掀起排隊熱潮後，中部人氣名店「獻烘焙(iminding)」宣布正式進駐高鐵台中站商場，將這份最高...

彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童...

喜迎屯區首座「毛小孩專區」 台中大里永隆寵物公園今啟用

近年來民眾養寵物的風氣日漸興盛，但苦無毛小孩奔跑嬉戲場所。台中市議員李天生和大里區永隆里長黃秀玲共同爭取設置「永隆寵物公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。