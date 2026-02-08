台中清水運動中心外租辦展 議員批不務正業

剛啟用僅四個月的台中市清水國民暨兒童運動中心，被市議員王立任痛批「不務正業」，竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，嚴重背離興建初衷。運動局長游志祥表示，已開罰外包廠家，並要求今天全部撤展，否則將連續處罰。

當地居民則表示，原本想預約球場卻發現被租借辦展，感到非常失望；這場「運動館變家具店」的風波，已引發社會對公家場館委外經營的監督機制，在網上熱烈討論。

市議員王立任表示，市府斥資六億四千萬元興建清水國兒運中心，是海線民眾期待已久的專業運動場所，如今竟違規外租淪賣場，場內堆滿家具、床墊，與運動的關聯性趨近於零，市府的審核標準令人質疑。

「這到底是主管機關台中市政府帶頭放任，還是委外廠商擅自做主？」王立任強調，專業運動地板造價昂貴，是為了提供市民安全的運動環境，而非承受大量家具堆放與搬運。若缺乏妥善保護，這種高強度的商業活動極可能對地板造成永久損傷，後續修繕費用恐又要全民買單。

王立任要求市府應向大眾交代外租法源依據與審核過程，並且立即停止不符場館宗旨的商業行為，讓專業空間回復應有用途。

運動局長游志祥回應指出，清水國民暨兒童運動中心除各項運動場地外，同時設有商場，但原本就有和外包廠家訂約，只能販售與運動有關的用品。運動局在獲知商家竟舉辦大型「家具名床大展」後，已告知廠家嚴重違規，除要求須於二月八日前撤展外，並將依約開罰，若無法完成撤除，將連續處罰，直到全部撤除為止。