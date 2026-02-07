台中十大伴手禮首獎「獻烘焙」 首度進駐台中高鐵站

繼台中老宅總店、台南門市掀起排隊熱潮後，中部人氣名店「獻烘焙(iminding)」宣布正式進駐高鐵台中站商場，將這份最高評價的極致產品千層捲捲酥、經典獻禮盒，帶給南來北往的旅客，希望在匆忙的旅途中，也能享受世界級的烘焙體驗。

去年由中華民國糕餅公會全聯會主辦的「第五屆台灣百大糕餅伴手禮」頒獎典禮上，聚集了全台最具代表性的糕餅品牌；其中，台中人氣名店「獻烘焙」不僅勇奪金質獎，更挾帶榮獲台中十大伴手禮首獎，以及被譽為食品界米其林的比利時iTQI風味絕佳獎章三星殊榮的強大氣勢，受到各界矚目。

談到進駐高鐵站的初衷，獻烘焙品牌行銷經理李偉祺表示，品牌從圓可頌起家，並成功拓展多款熱銷禮盒，未來將持續深耕伴手禮市場。

此次主要看準高鐵台中站作為全台人流第二大站的優勢，透過新店點的設立，直接解決了時間與距離的痛點。

李偉祺強調，無論是商務出差送禮，還是返鄉想帶份代表台中的精緻點心，獻烘焙台中高鐵店都能讓旅客在離開台中的最後一刻，輕鬆帶走這份得獎伴手禮禮盒，將「台中的驕傲」直接送到旅客手中。

獻烘焙創辦人身為飼料廠第三代，家族深耕農業飼料逾半世紀，有感於傳統產業轉型不易，選擇以「食」為橋樑，將企業長期支持資深農工的精神，轉化為對烘焙工藝的堅持。從飼料源頭嚴格把關食安，產品更堅持使用自家農場生產的雞蛋，如同品牌名稱一樣，將最好的食材獻給大家。