彰化社頭廣興聯合活動中心工程今動土 社區向「 無殼蝸牛」說掰掰

彰化縣社頭鄉人口最多的廣興村長期租用私人建物當社區聚會所，鄉公所完成徵收機關用地，今舉辦廣興聯合活動中心動土典禮，先興建兩層樓，後續找到經費再興建三至五樓，兩樓工程已發包，預定年底完工，明年廣興村民就有「新家」集會。

社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福及各鄉代、廣興村長劉淑玲、廣興社區民眾200多人，參加廣興聯合活動中心新建工程開工動土典禮。快過年了，典禮格外喜氣洋洋。

鄉長蕭浚二說，廣興村人口近5千人，占全鄉12%，65歲以上老年人口900多人，占全村總人數18%至19%，屬於高齡村，沒公有集會場所供社區居民舉辦活動、開辦社區照顧關懷據點，鄉公所找到仁愛二路這塊機關用地，面積352.7坪，感謝鄉代會全力支持，通過鄉公所自編經費4400多萬元取得土地，規畫興建地上5層建物。

根據鄉公所規畫廣興聯合活動中心為複合型活動中心，分兩期興建期程施工，第一期興建戶外停車空間、建物一樓，作為社區居民活動集會、開辦社區照顧關懷據點併C級巷弄長照站、防災避難空間，第二期施做日間照顧空間，提供失能失智長者全天或半天的專業照顧與活動，包括生活自理訓練、健康促進、休閒社交、餐飲及交通接送、家屬諮詢與喘息服務，做到讓鄉民「在地安養 在地老化」。

鄉公所表示，鄉長蕭浚二就任三年，興建公設民營托嬰中心、社區活動中心、開辦社區照顧關懷據點、提高重陽敬老禮金，未來與鄉公所團隊繼續推動公共建設，促進鄉民福利，特別針對高齡化社會衍生的眾多需求，打造全齡一站式的舒適生活環境。