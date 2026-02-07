彰化社頭廣興聯合活動中心工程今動土 社區向「 無殼蝸牛」說掰掰

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉公所今為人口最多的廣興村，舉辦廣興聯合活動中心工程動土典禮。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭鄉人口最多的廣興村長期租用私人建物當社區聚會所，鄉公所完成徵收機關用地，今舉辦廣興聯合活動中心動土典禮，先興建兩層樓，後續找到經費再興建三至五樓，兩樓工程已發包，預定年底完工，明年廣興村民就有「新家」集會。

社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福及各鄉代、廣興村長劉淑玲、廣興社區民眾200多人，參加廣興聯合活動中心新建工程開工動土典禮。快過年了，典禮格外喜氣洋洋。

鄉長蕭浚二說，廣興村人口近5千人，占全鄉12%，65歲以上老年人口900多人，占全村總人數18%至19%，屬於高齡村，沒公有集會場所供社區居民舉辦活動、開辦社區照顧關懷據點，鄉公所找到仁愛二路這塊機關用地，面積352.7坪，感謝鄉代會全力支持，通過鄉公所自編經費4400多萬元取得土地，規畫興建地上5層建物。

根據鄉公所規畫廣興聯合活動中心為複合型活動中心，分兩期興建期程施工，第一期興建戶外停車空間、建物一樓，作為社區居民活動集會、開辦社區照顧關懷據點併C級巷弄長照站、防災避難空間，第二期施做日間照顧空間，提供失能失智長者全天或半天的專業照顧與活動，包括生活自理訓練、健康促進、休閒社交、餐飲及交通接送、家屬諮詢與喘息服務，做到讓鄉民「在地安養 在地老化」。

鄉公所表示，鄉長蕭浚二就任三年，興建公設民營托嬰中心、社區活動中心、開辦社區照顧關懷據點、提高重陽敬老禮金，未來與鄉公所團隊繼續推動公共建設，促進鄉民福利，特別針對高齡化社會衍生的眾多需求，打造全齡一站式的舒適生活環境。

鄉長 建物 社頭鄉
延伸閱讀

相關新聞

影／名間焚化爐抗議延燒 總統接見自救會 縣長要求中央表態

南投縣名間鄉焚化爐興建議題，因選舉增溫。賴清德總統今天到南投助選，主動邀請反焚化爐自救會與環團進場陳情，強調名間茶區占全...

運動館變家具店！清水國兒運中心遭爆外租辦床展 議員批荒謬諷刺

剛啟用僅4個月的清水國民暨兒童運動中心，近日遭爆出場館外租辦展的離譜情事；台中市議員王立任接獲陳情指出，該中心「不務正業...

日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

春節連假遇上櫻花季，日月潭環潭單車遊程成為走春新亮點。除湖光山色與賞櫻景點外，水社壩旁一處被遊客稱為「神秘黑洞」的水利設...

彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童...

喜迎屯區首座「毛小孩專區」 台中大里永隆寵物公園今啟用

近年來民眾養寵物的風氣日漸興盛，但苦無毛小孩奔跑嬉戲場所。台中市議員李天生和大里區永隆里長黃秀玲共同爭取設置「永隆寵物公...

民代扮財神爺降臨后里 謝志忠發搶手春聯和「馬上好野」小紅包

農曆新年將至，政治人物發放春聯也要出奇招！台中市議員謝志忠今天特別化身為「財神爺」，現身后里第一市場及鎮安宮發放小紅包與...

