快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

台中萬和宮今謝斗法會湧人潮 信眾排隊領高人氣Q彈「平安壽麵」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮今舉辦謝斗祈安法會，董事長蕭清杰（右）贈送信眾「平安壽麵」。圖／萬和宮提供
萬和宮今舉辦謝斗祈安法會，董事長蕭清杰（右）贈送信眾「平安壽麵」。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮今舉辦「乙巳蛇年謝斗祈安法會」。現場湧入川流不息的信眾，向天上聖母媽祖虔誠謝恩，廟方更特別準備「平安壽麵」贈送給到場信眾，互動氣氛熱絡溫馨。

謝斗法會今天上午在鳴鐘36響、擂鼓72通聲中揭開序幕，由萬和宮董事長蕭清杰率領董監事舉行上香禮，叩謝天上聖母在過去一年庇佑信眾。儀式邀請彰化朝天堂普銓法師偕同請佛開懺，配合誦經團誦經祈福，場面莊嚴殊勝。

信眾川流不息，進到萬和宮正殿向天上聖母虔誠感恩叩謝，保佑閤家平安，香火繚繞，供桌上更是擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品；萬和宮文化大樓一樓走廊上午10時起發放「平安壽麵」，蕭清杰親自將壽麵送到信眾手中，並互道平安。不少領到麵的民眾開心表示，「萬和宮的壽麵吃起來很Q，每年都要來領一份吃平安！」

萬和宮丙午馬年植斗法會，將於3月10日（農曆正月22日）舉辦。萬和宮董事、前總幹事張俊鎮說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安。至於謝斗，又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦圓滿禮斗法會，祈福酬恩，感謝神明保佑一年圓滿。

萬和宮今舉辦謝斗祈安法會，董事長蕭清杰（中）贈送信眾「平安壽麵」。圖／萬和宮提供
萬和宮今舉辦謝斗祈安法會，董事長蕭清杰（中）贈送信眾「平安壽麵」。圖／萬和宮提供
萬和宮今舉辦謝斗祈安法會。圖／萬和宮提供
萬和宮今舉辦謝斗祈安法會。圖／萬和宮提供

法會 丙午馬年 蛇年 媽祖
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鹿港天后宮 信仰化為公益 為民眾添福氣

最狂點燈送翡翠 雲林民眾一家6口全點直呼「賺到」

彰化人氣皮膚診所爆掛號黃牛 1500元代排隊被調查

彰化診所疑出現黃牛收費代排隊 衛生局著手調查

相關新聞

影／名間焚化爐抗議延燒 總統接見自救會 縣長要求中央表態

南投縣名間鄉焚化爐興建議題，因選舉增溫。賴清德總統今天到南投助選，主動邀請反焚化爐自救會與環團進場陳情，強調名間茶區占全...

運動館變家具店！清水國兒運中心遭爆外租辦床展 議員批荒謬諷刺

剛啟用僅4個月的清水國民暨兒童運動中心，近日遭爆出場館外租辦展的離譜情事；台中市議員王立任接獲陳情指出，該中心「不務正業...

日月潭水社壩神秘黑洞 其實是百年水利「黑科技」

春節連假遇上櫻花季，日月潭環潭單車遊程成為走春新亮點。除湖光山色與賞櫻景點外，水社壩旁一處被遊客稱為「神秘黑洞」的水利設...

彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童...

喜迎屯區首座「毛小孩專區」 台中大里永隆寵物公園今啟用

近年來民眾養寵物的風氣日漸興盛，但苦無毛小孩奔跑嬉戲場所。台中市議員李天生和大里區永隆里長黃秀玲共同爭取設置「永隆寵物公...

民代扮財神爺降臨后里 謝志忠發搶手春聯和「馬上好野」小紅包

農曆新年將至，政治人物發放春聯也要出奇招！台中市議員謝志忠今天特別化身為「財神爺」，現身后里第一市場及鎮安宮發放小紅包與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。