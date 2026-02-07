台中萬和宮今謝斗法會湧人潮 信眾排隊領高人氣Q彈「平安壽麵」
台中南屯萬和宮今舉辦「乙巳蛇年謝斗祈安法會」。現場湧入川流不息的信眾，向天上聖母媽祖虔誠謝恩，廟方更特別準備「平安壽麵」贈送給到場信眾，互動氣氛熱絡溫馨。
謝斗法會今天上午在鳴鐘36響、擂鼓72通聲中揭開序幕，由萬和宮董事長蕭清杰率領董監事舉行上香禮，叩謝天上聖母在過去一年庇佑信眾。儀式邀請彰化朝天堂普銓法師偕同請佛開懺，配合誦經團誦經祈福，場面莊嚴殊勝。
信眾川流不息，進到萬和宮正殿向天上聖母虔誠感恩叩謝，保佑閤家平安，香火繚繞，供桌上更是擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品；萬和宮文化大樓一樓走廊上午10時起發放「平安壽麵」，蕭清杰親自將壽麵送到信眾手中，並互道平安。不少領到麵的民眾開心表示，「萬和宮的壽麵吃起來很Q，每年都要來領一份吃平安！」
萬和宮丙午馬年植斗法會，將於3月10日（農曆正月22日）舉辦。萬和宮董事、前總幹事張俊鎮說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安。至於謝斗，又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦圓滿禮斗法會，祈福酬恩，感謝神明保佑一年圓滿。
