其人其事／「教唱女神」楊惠絜 白冰冰上門求教
中醫師女兒楊惠絜愛唱歌，廿年前開始教唱，唱到綜藝一姐白冰冰找上門，請她教唱自己的新歌，警方還借用她的人氣擔任反詐大使。從興趣、紓壓到投身公益，楊惠絜說，唱歌是美好的事，期許繼續唱歌和教唱讓社會更美好。
楊惠絜的父親楊進榮在新北市蘆洲執業，當地很多居民知道這位老中醫愛唱歌，三名子女都學音樂，長女楊惠絜大學考上文化音樂系，雙主修鋼琴和琵琶，在學期間和男同學參加「五燈獎」雙人對唱，唱到三度一關因沒人挑戰，主辦單位取消這個競賽單元。
楊惠絜參加電視台歌唱比賽，接觸影視廣播領域，採訪一位畫家兼命理老師被相中成為長媳，大四畢業就步入家庭，隨夫婿到大陸經商，兩個孩子相繼出世才回彰化縣定居，起初是家庭主婦，等孩子上小學她到卡拉OK店唱歌打發時間，老闆主動招生開班教唱。
她錄下教唱的影片貼個人臉書，愛唱歌民眾遠從屏東甚至台東到彰化上課，曾有妥瑞氏症、亞斯伯格症、過動兒的家長帶孩子登門學唱歌，希望穩定情緒。楊惠絜表示，結合教育理論和五行八卦，這些孩子情緒逐漸安定下來。
五年前，楊惠絜的LINE忽然出現「冰冰姐」，以為是詐騙不加理會，但好奇心驅使，兩天後點開，竟真是白冰冰請她教唱自己新歌「體會」，兩人情誼從此建立。楊惠絜去年十二月為瑪喜樂社福基金會舉辦「星光璀燦」公益演唱會，白冰冰扮演「主人家」角色，全程陪伴到送客，把她當作冰冰家族一員。
楊惠絜被學生和網友稱作「教唱女神」，個人臉書擁有九萬名粉絲，多次被詐騙集團冒名詐騙，她深感困擾，一口答應擔任彰化縣員林和溪湖警分局的反詐大使。她說，會盡力支持公益活動，用唱歌和教唱增進社會善的力量與循環。
