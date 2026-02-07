彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年
彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童好奇挑起扁擔，搖搖晃晃走兩步直呼「好重」，年過半百有務農經驗的民眾說「農家辛苦，試一試就知道。」
員林市公所今至本（2）月22日在大埔里西區運動公園，舉辦2026員林社區食農教育推廣鄉「員埔稻香情」，市公所邀請台語歌手江志豐演唱，唱完即與主持人談割稻飯（刈稻仔飯）由來，會場旁10多個飲食和農特產品攤位一字排開，參加活動民眾在冬陽下聽典故、逛攤位，中午享用菜脯蛋、筍乾滷肉等傳統農村菜餚配白飯。
員林市代理市長賴致富說，食農教育活動由新生、大埔兩社區合辦，除了推廣食農教育也種下願景，希望從今年起員林西區的油菜花田與波斯菊田年年盛開，活動策畫古早童玩體驗區及務農用具展示區，活動結束前古早農具、童玩放在會場給民眾體驗。
賴致富又說，員埔食農教育活動同時舉辦「織夢花田」短影音大賽，本月7日至13日拍攝這片花田投稿到新生社區發展協會官方臉書，每人限投1次，網路人題投票前3名可獲得5千元、3千元和2千元獎金及獎狀。
員林市公所施政目標「一里一社區活動中心」，今員埔社區食農教育活動由新生社區發展協會理事長林育生、大埔社區發展協會理事長游庭訓共同舉辦，延續到春節過後，這期間有攤位展售、街頭藝人表演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。