彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市員埔社區食農教育活動的農具免費體驗，代理市長賴致富挑擔假裝挑來割稻飯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市員埔社區食農教育活動的農具免費體驗，代理市長賴致富挑擔假裝挑來割稻飯。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童好奇挑起扁擔，搖搖晃晃走兩步直呼「好重」，年過半百有務農經驗的民眾說「農家辛苦，試一試就知道。」

員林市公所今至本（2）月22日在大埔里西區運動公園，舉辦2026員林社區食農教育推廣鄉「員埔稻香情」，市公所邀請台語歌手江志豐演唱，唱完即與主持人談割稻飯（刈稻仔飯）由來，會場旁10多個飲食和農特產品攤位一字排開，參加活動民眾在冬陽下聽典故、逛攤位，中午享用菜脯蛋、筍乾滷肉等傳統農村菜餚配白飯。

員林市代理市長賴致富說，食農教育活動由新生、大埔兩社區合辦，除了推廣食農教育也種下願景，希望從今年起員林西區的油菜花田與波斯菊田年年盛開，活動策畫古早童玩體驗區及務農用具展示區，活動結束前古早農具、童玩放在會場給民眾體驗。

賴致富又說，員埔食農教育活動同時舉辦「織夢花田」短影音大賽，本月7日至13日拍攝這片花田投稿到新生社區發展協會官方臉書，每人限投1次，網路人題投票前3名可獲得5千元、3千元和2千元獎金及獎狀。

員林市公所施政目標「一里一社區活動中心」，今員埔社區食農教育活動由新生社區發展協會理事長林育生、大埔社區發展協會理事長游庭訓共同舉辦，延續到春節過後，這期間有攤位展售、街頭藝人表演。

彰化縣員林市新生社區發展協會理事長林育生（左）、大埔社區發展協會理事長游庭訓（右）合辦員埔社區食農教育活動，代理市長賴致富希望員林的東、西、 南、北各有特色活動發展觀光旅遊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市新生社區發展協會理事長林育生（左）、大埔社區發展協會理事長游庭訓（右）合辦員埔社區食農教育活動，代理市長賴致富希望員林的東、西、 南、北各有特色活動發展觀光旅遊。記者簡慧珍／攝影

食農教育 員林 大埔
