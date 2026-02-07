彰化員埔社區首屆食農教育活動今起跑 農具免費體驗到過完年

彰化縣員林市員埔稻香情活動今開幕，不只招待「刈稻仔飯」，手推車農具、扁擔和竹籃等農具今起放在現場供民眾體驗，多名國小學童好奇挑起扁擔，搖搖晃晃走兩步直呼「好重」，年過半百有務農經驗的民眾說「農家辛苦，試一試就知道。」

員林市公所今至本（2）月22日在大埔里西區運動公園，舉辦2026員林社區食農教育推廣鄉「員埔稻香情」，市公所邀請台語歌手江志豐演唱，唱完即與主持人談割稻飯（刈稻仔飯）由來，會場旁10多個飲食和農特產品攤位一字排開，參加活動民眾在冬陽下聽典故、逛攤位，中午享用菜脯蛋、筍乾滷肉等傳統農村菜餚配白飯。

員林市代理市長賴致富說，食農教育活動由新生、大埔兩社區合辦，除了推廣食農教育也種下願景，希望從今年起員林西區的油菜花田與波斯菊田年年盛開，活動策畫古早童玩體驗區及務農用具展示區，活動結束前古早農具、童玩放在會場給民眾體驗。

賴致富又說，員埔食農教育活動同時舉辦「織夢花田」短影音大賽，本月7日至13日拍攝這片花田投稿到新生社區發展協會官方臉書，每人限投1次，網路人題投票前3名可獲得5千元、3千元和2千元獎金及獎狀。