喜迎屯區首座「毛小孩專區」 台中大里永隆寵物公園今啟用
近年來民眾養寵物的風氣日漸興盛，但苦無毛小孩奔跑嬉戲場所。台中市議員李天生和大里區永隆里長黃秀玲共同爭取設置「永隆寵物公園」，由市府投入約320萬元完成建置，今天落成啟用。李天生強調，這是屯區第一座寵物公園，歡迎愛犬一族攜帶寵物前來體驗。
今天的啟用活動，由地方自發性舉辦，副市長鄭照新、李天生、黃秀玲，以及附近的居民到場共襄盛舉，立委何欣純及市府動保處都派代表出席，地方更自發舉辦寵物義剪、義診等貼心活動，吸引飼主們攜帶毛孩到場同樂，現場氣氛溫馨熱絡。
建設局說明，市長盧秀燕持續推動「台中美樂地計畫」，透過優化鄰里型公園機能，打造貼近市民生活、兼顧多元族群需求的休憩空間。市府投入約320萬元，在大里區永隆寵物公園完成區內首座寵物專區建置，提供毛孩專屬、安全且具規範的活動場域。
建設局長陳大田表示，永隆寵物公園基地鄰近南區與大里區交界，並串聯康橋水岸公園綠地，占地約2700平方公尺，其中大明路、環河路交叉口側，規畫約500平方公尺的寵物專區，保留既有緩衝綠地與景觀開口，園區分設大型犬區、小型犬區，並設置活動草皮與寵物活動棧道；寵物專區採草皮鋪面及開放式配置，另於出入口動線設置洗手洗腳台，入口處設置大型寵物公園意象，成為打卡亮點。
