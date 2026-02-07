民代扮財神爺降臨后里 謝志忠發搶手春聯和「馬上好野」小紅包

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市議員謝志忠今天特別化身為「財神爺」，現身后里第一市場及鎮安宮發放小紅包與春聯。圖／謝志忠提供
農曆新年將至，政治人物發放春聯也要出奇招！台中市議員謝志忠今天特別化身為「財神爺」，現身后里第一市場及鎮安宮發放小紅包與春聯；現場準備了總統賴清德、立法院副院長蔡其昌及立委何欣純等多位政要的超人氣春聯，吸引大批市民排隊領取，提前感受濃厚的春節氣息。

市議員謝志忠今日大搏眼球，一早便穿上喜氣洋洋的財神爺裝，成為后里現場的矚目焦點，不少民眾爭相合照；謝志忠表示，過去常有后里鄉親為了領取春聯，專程跨區從后里跑到自己的豐原服務處，深感感動與不捨之餘，因而決定為了回饋鄉親的愛護，今年直接將祝福送到后里，讓大家不用再舟車勞頓。

謝志忠說，現場發放目前最搶手的春聯，包括總統賴清德「七喜春來」、中華職棒大聯盟會長蔡其昌「台灣尚勇」及立委何欣純「吉馬有春」的春聯外，謝志忠今年特別與好友「森哥」合作，推出充滿設計感的創意小紅包，不再使用傳統一元復始用語，而是以更貼近民眾生活的諧音祝福「馬上好野」（台語馬上有錢）為主題，期許大家在新的一年財源廣進。

謝並介紹，今年年味滿滿的創意小紅包更暗藏巧思，紅包上的數字「2026」，其實是將2025的「5」往上走一步，「這象徵新的一年，我們不只是換個數字，而是一起向上、一起更好。這不只是祝福，更是一種陪伴，我們要並肩努力，讓生活一年比一年更進步。」

在后里第一市場與鎮安宮領到紅包的民眾紛紛表示，議員今天化身財神爺非常有創意，感覺領到這分紅包，2026年一定會好運連連。

