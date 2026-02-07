中市十大伴手禮「金口碑獎」將恢復 陳學聖：改版網站行銷台中

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工策會總幹事陳學聖（右）肯定百年老店「陳允寶泉」推陳出新，不愧是十大伴手禮廠商。記者黃寅／攝影
台中市工策會總幹事陳學聖（右）肯定百年老店「陳允寶泉」推陳出新，不愧是十大伴手禮廠商。記者黃寅／攝影

台中市十大伴手禮因改了評選規則，今年已無「金口碑獎」，但得過多次獎的百年老店「陳允寶泉」董事長翁羿琦今當面向市府工策會總幹事陳學聖建議希望能再恢復，以免得過十大伴手禮的店家受3年不得再參賽的規定，一下子在得獎上沒了消息，讓人誤認已不再積極創新。陳學聖當場允諾會恢復，且「上辦」。

陳學聖同時表示，台中市是糕餅的王國，但是台中以外的人多不知道，如何讓台中以外的人知道，是重要的工作。而且，如果一家店只是求口味的變化不會長久，因為其他人也會推陳出新，能夠活下來是因為它有故事，所以怎麼樣說故事讓，這個故事代代傳承，讓經驗和回憶累積、把文化和故事結合在一起就會發揚光大，「一起來說百年老店的故事」是他這一任想要做的事情。

他說，未來得過獎的廠商會用邀請的方式讓它參與觀摩，讓老的拉新的，大家一起成長。以往得過獎廠商，名單就好像進入了倉庫裡面，很難再被爬梳出來，所以工策會最近正在替網站改版，讓金手獎和十大伴手禮能夠重新透過類似的電商品檯能夠活用，只要點下去就可以很快地找到資訊，然後分類別和區域，能不斷地累積新的東西出來，而不是擺在倉庫裡只是一個得獎紀錄。

陳學聖新任工策會總幹事，年節前馬不停蹄的拜訪廠商，也特別走訪了百年老店「陳允寶泉」，董事長翁羿琦目前也是「自由路商圈管理委員會」。他說，百年老店要維繫下來不容易，能夠成為百年老店就顯示它能夠建立在老的基礎上面又能夠不斷推陳出新。

他舉例，像陳允寶泉新推出的年糕「吉祥如意糕」以純糯米製成柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香與夏威夷果仁的溫潤口感，無需再經過蒸煮或烹飪處理，回家後即可直接分切享用，還有各式不同的禮盒，不愧是十大伴手禮的廠商，也是台中的招牌。自由路是台中的「太陽餅一條街」他已經很久沒有來到這了，能夠重新回來看到老店仍屹立不搖，這就是實力所在。

台中市工策會總幹事陳學聖（左）肯定百年老店「陳允寶泉」推陳出新，陳允寶泉新推出的年糕「吉祥如意糕」非常可口。記者黃寅／攝影
台中市工策會總幹事陳學聖（左）肯定百年老店「陳允寶泉」推陳出新，陳允寶泉新推出的年糕「吉祥如意糕」非常可口。記者黃寅／攝影

伴手禮 陳學聖
