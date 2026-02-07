快訊

影／名間焚化爐抗議延燒 總統接見自救會 縣長要求中央表態

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
賴清德總統接見名間鄉反焚化爐自救會成情，並表示名間鄉茶產業產值占全國35%，需要好好保護。記者賴香珊／攝影
賴清德總統接見名間鄉反焚化爐自救會成情，並表示名間鄉茶產業產值占全國35%，需要好好保護。記者賴香珊／攝影

南投縣名間鄉焚化爐興建議題，因選舉增溫。賴清德總統今天到南投助選，主動邀請反焚化爐自救會與環團進場陳情，強調名間茶區占全台茶葉產值約35%，是必須保護的重要產業。

南投縣長許淑華日前表示，垃圾問題不能一再往後拖，她任內一定要處理，不會留給下一任。她也點名，賴清德到南投，不能只為黨籍縣長參選人温世政輔選，中央在與美國簽訂關稅協議後，農業部究竟將進口多少零關稅農產品，對南投茶葉等農業會造成多大衝擊，以及中央對南投垃圾處理的看法，總統應對地方交代清楚。

賴清德今天中午和南投縣黨公職舉辦午餐會，邀請名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲、張淑芬等進場座談。名間鄉長陳翰立指出，焚化爐攸關地方未來發展，環團與自救會的聲音都很重要，賴清德也認為強調名間茶區在全國的重要性，陳翰立也建議，像名間這樣的關鍵經濟產區，中央應思考是否透過特別法加以保護，確保茶產業長遠發展。

民進黨發言人吳崢表示，賴清德是主動注意到場外有鄉親陳情，希望第一線傾聽地方聲音。賴清德也在會中指出，名間一鄉就占全台茶葉產值35%，不只是產業，更是台灣重要的茶文化重鎮，值得被好好保護。

吳崢轉述，賴總統相當關心南投高齡化與醫療資源不足問題，也肯定温世政的醫師背景，期待他勤走13鄉鎮，將醫療專長轉化為服務地方的能量。

民進黨發言人吳崢（左）、名間鄉長陳翰立轉述賴清德總統對名間鄉茶產業的重視。記者賴香珊／攝影
民進黨發言人吳崢（左）、名間鄉長陳翰立轉述賴清德總統對名間鄉茶產業的重視。記者賴香珊／攝影

賴清德 焚化爐
